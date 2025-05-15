Medi Natural
L'aire del port de Tarragona supera límits de contaminació europeus i de l'OMS segons Stop Creuers
Un estudi revela nivells preocupants de NOx i NO₂, amb concentracions fins a cinc vegades superiors als valors recomanats per l’OMS al moll de Balears
Un estudi impulsat per Stop Creuers Catalunya i Stop Creuers Tarragona conclou que l'aire dels ports de Tarragona i Barcelona supera els límits fixats per la UE i l'OMS en òxids de nitrogen (NOx) i diòxid de nitrogen (NO2).
L'espigó del moll de Balears del port tarragoní ha registrat una mitjana de 50 micrograms per metre cúbic (µg/m3), cinc vegades més que el llindar que estableix l'OMS i 2,5 vegades superior a la directiva europea que entrarà en vigor el 2030.
Al World Trade Center de Barcelona s'han registrat 53,5 µg/m3. Segons els impulsors, les mostres s'han pres en cinc ubicacions del port de Barcelona i en quatre del de Tarragona i en totes se superen els límits establerts.