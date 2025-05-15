Diari Més

Medi Natural

L'aire del port de Tarragona supera límits de contaminació europeus i de l'OMS segons Stop Creuers

Un estudi revela nivells preocupants de NOx i NO₂, amb concentracions fins a cinc vegades superiors als valors recomanats per l’OMS al moll de Balears

Membres d'Stop Creuers Tarragona revisen l'informe davant d'un parc infantil del port de Tarragona on es van prendre mostres.ACN

ACN

Un estudi impulsat per Stop Creuers Catalunya i Stop Creuers Tarragona conclou que l'aire dels ports de Tarragona i Barcelona supera els límits fixats per la UE i l'OMS en òxids de nitrogen (NOx) i diòxid de nitrogen (NO2).  

L'espigó del moll de Balears del port tarragoní ha registrat una mitjana de 50 micrograms per metre cúbic (µg/m3), cinc vegades més que el llindar que estableix l'OMS i 2,5 vegades superior a la directiva europea que entrarà en vigor el 2030. 

Al World Trade Center de Barcelona s'han registrat 53,5 µg/m3. Segons els impulsors, les mostres s'han pres en cinc ubicacions del port de Barcelona i en quatre del de Tarragona i en totes se superen els límits establerts.

