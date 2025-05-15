Ciència
El festival de divulgació científica 'Pint of Science' torna a Reus i Tarragona
Se celebrarà els dies 19, 20 i 21 de maig
Un total de 43 investigadors d’institucions i centres de recerca del Camp de Tarragona aproparan la ciència a públic no expert en l’ambient informal i distès de diferents bars en una nova edició del Pint of Science. Les trobades tindran lloc al Cafè Teatre i a l’As de Copes de Reus i a la Sala Zero i a l’Old Dirty Burgers de Tarragona.
Pint of Science 2025, el festival de divulgació científica, arriba els dies 19,20 i 21 de maig a Reus i a Tarragona. Durant tres dies, una quarantena d’investigadores de la Universitat Rovira i Virgili i institucions i centres de recerca del territori aproparan la ciència, des de diferents disciplines, a un públic no expert.
Aquesta iniciativa és una oportunitat única per explorar temes científics diversos en l’ambient distès i informal d’un bar, amb l’objectiu d’establir un diàleg directe entre la comunitat investigadora i la ciutadania. Les xerrades començaran a les 19h hores a tots els bars excepte a l’Old Dirty Burgers de Tarragona, que avança l’horari d’inici a les 18.30h.
Diversitat temàtica
Durant els tres dies es tractaran temes tan diversos com la salut i la biomedicina, amb xerrades sobre la microbiota intestinal i les seves connexions amb el cervell, l’Alzheimer i la salut digestiva; l’ús de proteïnes com a marcadors de salut; els efectes dels microplàstics a l’organisme; fertilitat i qualitat espermàtica; detecció precoç de malalties amb ecografies del coll; salut òssia i influència de la dieta mediterrània o les implicacions dels embarassos en la salut global. També s’hi abordarà el tema de les addiccions, la salut mental i la psicopatia des d’un punt de vista científic.
En l’àmbit de la ciència i tecnologia, es parlarà d’intel·ligència artificial aplicada a la protecció de dades mèdiques o al futur del treball, dels sensors flexibles, de les energies solar i nuclear, tant per a usos actuals com per a l’exploració espacial.
El festival també donarà espai a la recerca ambiental i climàtica, amb xerrades sobre el comerç de drets d’emissió de CO2, la valorització de residus i bioplàstics, i les estratègies per generar valor des del coneixement oceànic.
Entre l’oferta de xerrades també s’abordaran temes de ciències socials i humanitats, com la història de l’alimentació i la química dels aliments, les narratives de la mort, el canibalisme, les dones científiques del passat, la paleo climatologia a partir d’estudis sobre rosegadors o la influència de la cultura en el joc i el pensament. L’objectiu és fer la ciència entenedora, entretinguda i connectada amb les preguntes del món actual.
Enguany hi intervenen 43 investigadores de perfils diversos que fan recerca al territori. N’hi ha que es troben en els inicis de la seva carrera investigadora, però d’altres tenen una àmplia trajectòria en el món de la recerca, que formen part de la Universitat Rovira i Virgili i altres centres de recerca del territori com l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), l’Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, la Universitat de Barcelona, la Universidad Rey Juan Carlos, l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) o l’Associació Jóvenes Nucleares.
El festival se celebra a la demarcació de Tarragona des de fa vuit anys i en aquesta edició es fa simultàniament a 27 països de tot el món. L’Estat espanyol és el segon país amb més participació, amb 75 localitats implicades en organitzar aquesta activitat i més d’un miler de xerrades, i ja s’ha convertit en un referent per apropar la ciència a la ciutadania. A Tarragona i a Reus fa vuit anys que l’Associació per a la Divulgació Científica al Camp de Tarragona (DivulgaTGN) col·labora en l’organització del festival.
L’esdeveniment és gratuït i el programa complert, amb la llista de xerrades, bars, temàtiques i horaris ja es pot consultar a la web www.pintofscience.es.