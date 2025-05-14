Televisió
Una tarragonina es queda a les portes d'entrar al càsting final de la nova edició d'OT
Ari, estudiant de SICUE a Lugo, es va presentar al càsting de Santiago de Compostel·la i va impressionar per la seva personalitat i veu
Ari, una jove tarragonina amb una passió per la música, especialment de gènere urbà, s’ha quedat a les portes de formar part de la nova edició del popular talent show televisiu Operación Triunfo. Tot i oferir una actuació que va captivar pel seu carisma, la seva actitud i la seva potent veu, el jurat finalment no la va seleccionar entre els cantants que participaran en la següent fase.
Ari resideix actualment a Lugo, on cursa la seva tercera carrera universitària a través del programa SICUE. Malgrat la seva trajectòria acadèmica, la seva veritable vocació és la música. Durant la seva presentació davant el jurat, Ari va voler dedicar la seva actuació als seus pares, i especialment al seu pare, que ha superat recentment un càncer, en un moment emotiu i ple de sentiment.
Amb sensibilitat pel gènere urbà i amant del rap, Ari va superar la primera fase del càsting, passant la tria més gran i important. En la seva segona actuació, va destacar entre els aspirants per la seva energia i autenticitat durant la seva actuació.
Tanmateix, el jurat va decidir, finalment, no seleccionar-la per passar a la següent fase, així com tampoc ho va fer cap membre del seu grup, el tercer, preseleccionat durant el càsting. D'haver superat aquesta segona fase, els artistes haurien passat a una audició celebrada a Barcelona en la que, un cop superada, donava accés a la Gala 0 del programa.