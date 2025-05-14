Habitatge
Tarragona inscriu 9 solars al registre de la Generalitat per a fer habitatge protegit
Es tracta de 3 solars propietat d’SMHAUSA, 4 solars de l’Ajuntament de Tarragona i dos de la Generalitat
Aquest dimecres l'Ajuntament de Tarragona ha presentat els 9 solars inscrits al registre per a fer habitatge protegit de la Generalitat de Catalunya. Es tracta de 3 solars propietat d’SMHAUSA, 4 solars de l’Ajuntament de Tarragona i dos de la Generalitat – un d’Incasol i l’altre del departament de Patrimoni-.
La creació d’habitatge en aquests solars permetria un màxim de 827 habitatges que se sumarien als 192 que s’estan construint actualment al PP10 arribant a 1.019 els propers anys, amb aquests habitatges es cobririen les necessitats previstes en el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge. 5 d’aquests solars ja es van fer públics en el marc de la reunió bilateral de la Generalitat - Ajuntament i avui se’n han conegut 3 de nous.
El conseller d’Urbanisme Nacho García ha reafirmat «el compromís del govern municipal per garantir el dret a l’habitatge digne als tarragonins. A més, com sempre hem dit, volem que l’habitatge protegit a tots els barris de la ciutat i aquests 9 solars exemplifiquen la nostra aposta».
El PP10 aposta per l’habitatge protegit
Al nou barri del PP10 acull 3 solars inscrits al registre de reserva pública. Es tracta de l’M5A propietat d’SMHAUSA on s’hi podrien construir 87 habitatges com a màxim i que impulsaria el mateix servei d’habitatge; el solar M6E també propietat de SMHAUSA que permetria la construcció de 65 habitatges i que també s’impulsaria des del servei municipal.
Finalment, al PP10 hi ha el solar conegut com M5B propietat de la Generalitat i que permetria la construcció de 150 habitatges més que construiria el govern català.
Habitatge social a tots els barris
Però l’habitatge protegit arribarà a totes les zones de la ciutat. A la reserva de sols públics de la Generalitat també s’hi han inscrit diferents solars a la Floresta, Eixamples, Llevant, Centre, Part Alta o Part Baixa.
A la Vall de l’Arrabassada hi ha el solar de Joan Fuster 27 en el qual s’hi poden construir fins a 65 habitatges que impulsaria el servei d’habitatge municipal, propietari del solar.
L’Ajuntament també ha inscrit 4 solars de la seva propietat. Es tracta d’un solar al carrer Floresví Garreta número 6, que permetria construir 25 habitatges, un altre al carrer d’Accés a la Floresta número 13, que podria acollir fins a 231 habitatges i que es voldria dur a terme mitjançant un dret de superfície. També és propietat de l’ajuntament un solar a Vidal i Barraquer 30, en el qual es podrien construir fins a 80 habitatges i un altre solar al carrer Calderers a la Part Alta que podria acollir 5 habitatges nous. Aquests dos solars, els podria desenvolupar la Generalitat de Catalunya.
Finalment, també s’ha inscrit a la reserva de sol, el solar de Pont i Gol propietat de la Generalitat que permetria la construcció de fins a 119 habitatges.