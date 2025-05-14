Neteja
El preu del contracte de la brossa va pujar un 5% més que els salaris del 2011 al 2023, segons Intervenció
Ho diu un informe d’Intervenció que desacredita FCC perquè no han afegit costos com els complements d’antiguitat
Enmig del conflicte laboral en el que es troba immers el servei de la neteja de Tarragona, el grup municipal d’En Comú Podem ha posat sobre la taula un informe d’Intervenció on s’exposa, entre altres, que la pujada del preu del contracte amb FCC Medio Ambiente—actual concessionària— no ha estat proporcional a l’increment dels salaris per conveni del personal. En aquest document, elaborat el novembre del 2023, s’indica que la diferència ha estat del 5% en 12 anys, comptant des del 2011.
El portaveu d’ECP, Jordi Collado, va recordar ahir en roda de premsa que, segons aquest informe, «FCC ha cobrat més de mig milió d’euros de més en concepte de personal el 2023». És a dir, que les despeses previstes per contracte en sous era d’11.333.302,77 euros, mentre que el càlcul dels costos reals era de 10.809.197,59. La diferència positiva a favor de l’adjudicatari ascendiria fins als 3 milions en el període comprès entre 2011 i 2023.
FCC nega rotundament que hagi existit aquesta descompensació. Fonts de la companyia, afirmen que l’informe d’Intervenció «no és vàlid i no reflecteix la realitat del contracte de la neteja», ja que «es deixa conceptes importantíssims com l’antiguitat del personal, el plus de no absentisme o les millores socials, entre altres».
«La pujada salarial no és només el percentatge pactat amb els treballadors, sinó que també s’ha de sumar altres costos suportats per l’empresa», assenyalen. En aquest sentit, recorden que l’Ajuntament va encarregar una auditoria dels comptes d’FCC a una empresa externa fa cinc anys. Segons el document que es va elaborar, els costos de personal del 2020 ascendien fins als 10.760.000 euros, xifra «molt superior» al que s’exposa en el document d’Intervenció, on el càlcul és de 9.990.828,82 euros.
L’alcalde, sobre el conveni
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, també es va pronunciar ahir sobre el conflicte laboral de la neteja per refermar i defensar la postura de l’Ajuntament «No ens podem posar en les negociacions. Nosaltres som els que paguem, res més», expressa el batlle. En aquest sentit, en la reunió de demà amb el comitè d’empresa, l’alcalde intentarà mediar i ajudar els treballadors, però deixa clar que els arguments de FCC són «mentida». «És absurd. Què passaria si jo digués que sí, que firmessin i ells no volguessin. O al revés. No té sentit», rebla Viñuales. «És una altra situació que no entenem de l’empresa», conclou.