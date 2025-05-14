Societat
El Museu del Port celebra el seu 25è aniversari entre alumnes i autoritats
La programació commemorativa va arrencar ahir amb una fira escolar al matí i un acte institucional al vespre
Ahir el Museu del Port de Tarragona va donar el tret de sortida a la programació commemorativa per al 25è aniversari de l’equipament. Ho va fer amb una jornada carregada d’activitats que va arrencar al matí amb una Fira de Projectes dedicada als centres educatius. Aquesta va comptar amb la participació de més d’un centenar d’alumnes de 1r i 2n de Primària de l’Escola El Serrallo i de 2n d’ESO del Col·legi del Carme, així com els alumnes del PFI-PIP d’Auxiliar de Cuina de l’Institut Pere Martell. Allà, els estudiants van tenir l’oportunitat de presentar els projectes en els quals han estat treballant durant el curs en col·laboració amb el Museu del Port.
Ja al vespre, el Museu va acollir l’acte institucional, que va arrencar amb la projecció d’un vídeo que mostrava la trajectòria de l’equipament, seguit del discurs de la directora del Museu del Port, Mercè Toldrà. «Preservar sense difusió no ens permetria transmetre el patrimoni a la ciutadania», va remarcar. La directora també va aprofitar l’ocasió per agrair la tasca feta per l’equip del Museu i destacar el paper dels donants, que «han aportat el 80% dels 1.747 objectes registrats al fons patrimonial». També va posar èmfasi en la dimensió educativa, recordant els «més de 200.000 alumnes que han descobert el patrimoni marítim i portuari a través del Museu».
Tot seguit, la delegada de la Generalitat a Tarragona, Lucía López Cerdán, va subratllar «el suport institucional a projectes que reforcen el vincle entre patrimoni, territori i ciutadania», destacant la tasca del Museu per preservar i divulgar el patrimoni marítim de la ciutat. Per la seva banda, la primera tinent d’alcalde de Tarragona, Montse Adan, va reivindicar el Museu com a «una gran família que forma part essencial de la ciutat i del barri del Serrallo».
També hi va intervenir el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, que va afirmar que «el Museu és una joia amb vida que no ha deixat de créixer i implicar-se amb la ciutadania». Castellà va destacar també l’activitat educativa del Museu com una «porta d’entrada a la cultura marítima que apropa el Mediterrani i el port a la gent, especialment als infants i joves».
L’acte va comptar amb l’actuació musical de la formació Bratia, que fusiona música mediterrània amb sonoritats de jazz, i va cloure amb una degustació de plats de cuina marinera i serrallenca.
El programa d’activitats s’allargarà durant la resta de l’any amb diverses propostes, com la dotzena edició de la Nit Literària, que tindrà lloc l’11 de juliol, la publicació d’un recull de narracions inspirades en diferents elements de la col·lecció del Museu a la tardor, o una exposició sobre El Cargol de la Muralla i la seva relació amb el Port, que s’inaugurarà a finals d’any.