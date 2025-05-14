Internacional
La missió comercial tarragonina atrapada a Líbia ja ha estat traslladada a l'ambaixada espanyola
9 persones -5 catalans i 4 de la resta de l'Estat- estaven retingudes en un hotel pel conflicte amb les milícies
La missió comercial tarragonina atrapada a Líbia ha pogut ser ja traslladada a la residència de l'ambaixador espanyol, segons ha pogut saber l'ACN de fonts del govern estatal. Es tracta d'un grup de nou persones que forma part d'una missió comercial organitzada per la Cambra de Comerç de Tarragona. El grup havia quedat atrapat en un hotel de Trípoli enmig del conflicte amb milícies que viu el país. Hi havien arribat dilluns i les hostilitats a la zona els han confinat unes hores al soterrani de l'hotel per raons de seguretat. Posteriorment, han pogut tornar a les habitacions i ara ja se'ls ha pogut dur a l'ambaixada.
Segons ha explicat l'ens cameral tarragoní, els afectats són vuit exportadors -quatre catalans i quatre de la resta de l'Estat- i el director d'Internacional de la Cambra, Roberto Barros. A l'establiment hi havia hostes de diferents nacionalitats protegits per la policia diplomàtica líbia. L'aeroport estaria tancat a causa del conflicte, en el qual hi ha involucrades guerrilles.
Fonts del Ministeri d'Exteriors han explicat que consten 160 ciutadans espanyols a Líbia, la majoria de famílies hispano-líbies que en el passat han rebutjat ser evacuades en cas de conflicte. També han indicat que l'ambaixada està en contacte permanent amb 45 espanyols que es troben al país per motius laborals, gairebé la meitat dels quals acollits a la residència de l'ambaixador, i la resta a hotels.
En un vídeo, Barros ha explicat que «en cap moment» han tingut «cap sensació de perill físic». «No ens han amenaçat ni tenim la sensació que les nostres vides corrin perill. Hi ha hagut enfrontaments entre les milícies, la situació és complicada i la nit ha estat llarga», ha manifestat. A més, ha afegit que les milícies no se'ls han acostat i que «no tenen gens d'interès» en ells. En aquest sentit, ha puntualitzat que han baixat al soterrani únicament per evitar el risc d'una possible bala perduda i que la situació aquest migdia s'ha calmat. «Esperem les instruccions de l'ambaixada, que s'està movent molt bé buscant un pla de repatriació. Estem tranquils, esperant el moment de tornar», ha finalitzat.
Trípoli, capital de Líbia, ha viscut un esclat de violència en les últimes hores. Hi ha hagut combats al sud de la ciutat entre diferents faccions i sis persones haurien mort, segons ha apuntat 'Al Jazeera'. El primer ministre del país, Abdul Hamid Dbeibah, ha afirmat que una operació militar ha permès retornar la calma a la ciutat. L'origen del conflicte hauria estat la mort d'un comandant d'una de les milícies a mans d'un grup rival. Aquest comandant va estar acusat per Amnistia Internacional de crims de guerra i altres violacions de drets humans la passada dècada. Les Nacions Unides han fet una crida a una «urgent desescalada» de la tensió i han recordat a totes les parts la seva «obligació de protegir els civils». Les autoritats del país han imposat un confinament d'emergència.
Missió comercial
Tal com va informar aquest dimarts la cambra en paraules del mateix Barros, «Líbia és un mercat força atractiu per a les empreses espanyoles gràcies a la demanda, centrada sobretot en la reconstrucció, per la qual cosa els productes i serveis relacionats amb materials de construcció, alimentació, mobiliari, parament de la llar, ferreteria, derivats del petroli..., són molt apreciats». «Hem de tenir en compte que en els darrers anys l'accés al país ha estat complicat, això explica que ara les oportunitats de negoci siguin destacables i els exportadors siguin molt benvinguts», va remarcar Barros.
Les missions internacionals de la Cambra de Comerç de Tarragona són habituals. En els pròxims mesos en tenen de projectades a l'Àfrica i Amèrica. Aquest maig hi ha previst un viatge a Zàmbia i Zimbàbue; al juny a Etiòpia, Cap Verd, Veneçuela, Costa d'Ivori i Ghana; i a Camerun, Gabón, Madagascar, Maurici i Reunió al setembre.