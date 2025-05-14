Successos
Una missió comercial de la Cambra de Comerç de Tarragona, retinguda a Líbia pel conflicte armat
Les nou persones es troben en bon estat de salut a l'espera de ser repatriats pel ministeri d'Exteriors
Un grup de nou persones, cinc catalans i quatre de la resta de l'Estat, que formen part d'una missió comercial organitzada per la Cambra de Comerç de Tarragona es troba retinguda en un hotel de Trípoli, on han quedat atrapats en mig del conflicte armat que hi ha a Líbia. Hi havien arribat dilluns i les hostilitats a la zona han fet que hagin passat unes hores al soterrani de l'hotel per raons de seguretat.
Fonts de la Cambra de Comerç de Tarragona han explicat a l'ACN que la situació s'ha calmat i que ja han pogut retornar a les seves habitacions. Fonts del ministeri d'Exteriors han explicat que l'ambaixada espanyola a Trípoli està en contacte amb els afectats i que «quan les condicions de seguretat ho permetin es reuniran» i buscaran fórmules per tal que «puguin sortir del país».
Segons ha explicat l'ens cameral tarragoní, els afectats són vuit exportadors d'arreu de l'Estat i el director internacional de la Cambra, Roberto Barros. A l'establiment hi ha hostes de diferents nacionalitats i estarien protegits per la policia diplomàtica líbia. Tal com ha avançat ABC, l'aeroport estaria tancat a causa del conflicte, en el qual hi ha involucrades guerrilles.
En un vídeo, Barros ha explicat que «en cap moment» han tingut «cap sensació de perill físic». «No ens han amenaçat ni tenim la sensació que les nostres vides corrin perill. Hi ha hagut enfrontaments entre les milícies, la situació és complicada i la nit ha estat llarga», ha manifestat. A més, ha afegit que les milícies no se'ls han acostat i que «no tenen cap interès» en ells. En aquest sentit, ha puntualitzat que han baixat al soterrani únicament per evitar el risc d'una possible bala perduda i que la situació aquest migdia s'ha calmat. «Esperem les instruccions de l'ambaixada, que s'està movent molt bé buscant un pla de repatriació. Estem tranquils, esperant el moment de tornar», ha finalitzat.
Trípoli, capital de Líbia, ha viscut un esclat de violència en les últimes hores. Hi ha hagut combats al sud de la ciutat entre diferents faccions i sis persones haurien mort, segons ha apuntat Al Jazeera. El primer ministre del país, Abdul Hamid Dbeibah, ha afirmat que una operació militar ha permès retornar la calma a la ciutat. L'origen del conflicte hauria estat la mort d'un comandant d'una de les milícies a mans d'un grup rival. Aquest comandant va estar acusat per Amnistia Internacional de crims de guerra i altres violacions de drets humans la passada dècada. Les Nacions Unides han fet una crida a una «urgent desescalada» de la tensió i han recordat a totes les parts la seva «obligació de protegir els civils». Les autoritats del país han imposat un confinament d'emergència.
Missisó comercial
Tal com va informar aquest dimarts la cambra en paraules del mateix Barros, «Líbia és un mercat força atractiu per a les empreses espanyoles gràcies a la demanda, centrada sobretot en la reconstrucció, per la qual cosa els productes i serveis relacionats amb materials de construcció, alimentació, mobiliari, parament de la llar, ferreteria, derivats del petroli..., són molt apreciats». «Hem de tenir en compte que en els darrers anys l'accés al país ha estat complicat, això explica que ara les oportunitats de negoci siguin destacables i els exportadors siguin molt benvinguts», va remarcar Barros.
Les missions internacionals de la Cambra de Comerç de Tarragona són habituals. En els propers mesos en tenen de projectades a l'Àfrica i Amèrica. Aquest maig hi ha previst un viatge a Zàmbia i Zimbàbue; al juny a Etiòpia, Cap Verd, Veneçuela, Costa d'Ivori i Ghana; i a Camerun, Gabón, Madagascar, Maurici i Reunió al setembre.