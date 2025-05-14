Seguretat
Les Ciudades Patrimonio adopten un pla tarragoní contra el vandalisme
El sistema pioner es va idear a la Guàrdia Urbana de Tarragona
El grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat ha aprovat aquesta setmana un protocol pioner per a respondre als actes vandàlics contra el patrimoni cultural. Un sistema, en gran part, ideat per la Guàrdia Urbana de Tarragona.
Més enllà, els representants de les diferents ciutats s’han reunit a París amb Lazare Eloundou, Director del Centre de Patrimoni Mundial de la Unesco. «Li vam exposar els problemes que tenim a vegades amb certs projectes que han de rebre el vistiplau de la Unesco i que trigen molt a rebre l’aprovació», explica l’alcalde Rubén Viñuales.
Enguany, l’Ajuntament ha presentat el Pla de Gestió de Tàrraco a la Unesco. «Encara l’estan estudiant. Però Eloundou ens ha elogiat a tot el grup per la gestió que fem del patrimoni. Ens han dit que som un exemple», expressa el batlle. Més enllà, Viñuales ha aprofitat la visita a París per reunir-se amb touroperadors francesos. «És un mercat molt important per la ciutat i busquem seguir millorant», afegeix l’alcalde.
Comitè Mundial
El grup participarà al proper Comitè de Patrimoni Mundial que se celebra el mes de juliol a París, on compartirà el protocol aprovat com un nou full de ruta de referència i amb vocació internacional per protegir el patrimoni cultural.