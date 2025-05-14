Gastronomia
La Festa de l'Hamburguesa torna al Mercat Central
Les parades del Mercat oferiran promocions especials en hamburgueses, que es cuinaran i serviran de forma gratuïta
La Festa de l’Hamburguesa torna al Mercat Central de Tarragona per celebrar la seva 4a edició. Enguany tindrà lloc el proper dissabte 24 de maig al matí, amb la voluntat de posar en valor un dels productes icònics de mercat i de celebrar així el Dia Internacional de l’Hamburguesa que se celebra anualment el 28 de maig.
Com és habitual, una dotzena de paradistes del Mercat oferiran promocions especials en hamburgueses durant tota la setmana prèvia, que es cuinaran i se serviran de forma gratuïta el dissabte d’11.00h a 16.00h. Totes les hamburgueses cuinades se serviran amb pa, salsa i ingredients fins a exhaurir existències.
La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan ha destacat que «per quart any consecutiu celebrem la festa de l’hamburguesa al Mercat Central, una cita consolidada entre molts tarragonins i una bona oportunitat per tastar en directe les fantàstiques i delicioses varietats d’hamburgueses dels nostres paradistes».