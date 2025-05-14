Salut
Dos receptors del gust amarg poden exercir un paper clau en l'envelliment
Un estudi liderat per la URV revela que els receptors TAS2R5 i TAS2R38, presents al còlon, s’associen a biomarcadors de l’edat i obren la porta a estratègies per afavorir un envelliment saludable
Dos receptors del gust amarg a l'intestí, TAS2R5 i TAS2R38, podrien exercir un paper clau en l'envelliment, segons un estudi liderat per la Universitat Rovira i Virgili (URV).
En l'estudi han participat també experts de l'Institut de Recerques Biomèdiques August Pi i Sunyer, de l'Hospital Clínic de Barcelona i de la facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona (UB).
La troballa, publicada a la revista 'Journal of Nutritional Biochemistry', es basa en l'anàlisi de mostres de còlon de dos grups de dones i homes sans: un de jove, del voltant de 39 anys, i un altre de més edat, amb una mitjana de 64 anys.
Els autors van analitzar l'abundància dels principals receptors del gust amarg i els van relacionar amb analítiques clíniques i de consum de compostos fenòlics en sang a través d'eines d'anàlisi estadística i intel·ligència artificial.
Els investigadors expliquen que, encara que aquests receptors es troben principalment a la llengua, també estan presents en òrgans com l'intestí, els pulmons i el cervell, on poden tenir funcions més enllà de la percepció del sabor.
En aquest cas, van observar que TAS2R5 i TAS2R38 estan vinculats amb biomarcadors metabòlics i inflamatoris a la sang la presència de la qual augmenta amb l'edat.
«El nostre estudi posa de manifest que aquests dos receptors poden tenir un paper clau per entendre millor com envellim. I atès que es troben a l'intestí gruixut, a partir de la seva interacció amb els aliments i la microbiota del còlon es poden plantejar aproximacions per afavorir un envelliment més saludable», assenyala la directora de l'estudi i investigadora del grup MoBioFood de la URV, Anna Ardèvol.