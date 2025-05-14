Política
El consorci pel patrimoni entre Generalitat i Ajuntament de Tarragona, sense l’Estat, és «qüestió de mesos»
Les administracions avancen en el pacte a l’espera de definir el paper del Ministeri de Cultura
L’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya avancen a bon ritme en la creació d’un consorci pel patrimoni. «És qüestió de mesos. D’aquí poc tindrem notícies. Des del Govern estan molt implicats», explica l’alcalde Rubén Viñuales en declaracions al Diari Més. Les dues administracions treballen plegades i amb bona sintonia a l’espera de definir el paper que tindrà l’Estat amb el Ministeri de Cultura. «Es tracta de trobar la millor fórmula i anar progressant mentrestant», defensa el batlle tarragoní.
La clau de volta es troba en els espais patrimonials dels quals l’Estat és propietari a Tarragona. Que són més aviat pocs. «Gairebé no té res. El MNAT és de titularitat estatal, però la gestió és autonòmica i la Generalitat ara ha avançat els diners de la museografia», posa com a exemple Viñuales. La Pedrera del Mèdol en seria un altre. Els grans monuments del conjunt de Tàrraco o bé són municipals, o de la Generalitat, o de l’Església. «Per això, potser l’àmbit de participació que preveiem de l’Estat al consorci pot ser diferent», afegeix l’alcalde.
En aquest sentit, a l’hora de parlar del consorci, Viñuales ha acostumat a posar d’exemple l’existent a Mérida. «Allí l’Estat té més elements en propietat. El Museu Nacional d’Art Romà és seu. I la recaptació de les entrades se cedeix al consorci. És diferent», indica el batlle. Davant aquest escenari, la Generalitat i l’Ajuntament volen anar avançant i estudien obrir el consorci més enllà de Tarragona. «També hi podria entrar l’Arc de Roda de Berà o Centcelles. Es tracta de tenir un fòrum conjunt», diu Viñuales.
Dotació per determinar
Ara bé, encara no s’ha fet pública la dotació pressupostària d’aquest pacte entre les dues administracions. La gran reclamació del consistori gira entorn els diners, ja que s’ha hagut de fer càrrec de grans rehabilitacions i reformes de monuments amb recursos propis. Però aquesta no és l’única reclamació. «El que ens sembla absurd és que cada vegada, per a projectes així, haguem d’anar a concurrència competitiva. Quan ja hem demostrat de sobres la nostra competitivitat i bona gestió», exposa l’alcalde. Viñuales defensa que Tarragona disposés d’una assignació específica i diferent a l’hora d’optar a contractes i ajudes públiques.
I l’Estat?
Amb tot, faltaria una part important del consorci, el Ministeri de Cultura. Des del passat gener, quan es va presentar el nou projecte del MNAT, el ministre Ernest Urtasun i Rubén Viñuales no s’han tornat a reunir. Urtasun va expressar públicament que estudiaria la proposta. Però la situació no és fàcil, ja que el govern estatal no disposa d’uns nous pressupostos aprovats. Així, el marge de maniobra del Ministeri de Cultura és limitat. A més, també necessitaria el vistiplau del Ministeri d’Hisenda. La situació és semblant al govern de Salvador Illa, que sense comptes aprovats busca la fórmula per a crear el consorci.