Tarragona
Catorze pirotècnies optaran a participar al 33è Concurs Internacional de Focs Artificials
El certamen, que se celebrarà del 2 al 5 de juliol, augmenta de pressupost
El 33è Concurs de Focs Artificials Ciutat de Tarragona se celebrarà del 2 al 5 de juliol. Enguany, catorze pirotècnies, 9 estatals i 5 estrangeres, s'han presentat per participar al nou certamen. Com a novetat, s’ha increment el pressupost per a l’espectacle de les quatre empreses seleccionades, que rebran un import de 25.000 € (IVA inclòs), 5.000 € més que en les anteriors edicions.
La consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha assegurat que «des de l’Ajuntament fem una aposta ferma pel Concurs de Focs Artificials, una de les cites més consolidades i multitudinàries de l’estiu tarragoní i l’actualitzem tot incrementant el seu valor econòmic en una aposta clara per la qualitat dels seus espectacles. Aquest augment econòmic sens dubte ha cridat l’interès de les pirotècnies en la participació del concurs i així es veurà reflectit».
La 33a edició manté els quatre dies de concurs, de dimecres a dissabte de la primera setmana de juliol, així com repeteix també l’exhibició de drons engegada l’any passat, pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica des de la mateixa Punta del Miracle el dimarts 1 de juliol a les 22.30 h, i que servirà per donar pas als quatre dies de Concurs amb un espectacle de 300 drons.
Endesa tornarà a patrocinar el Concurs de Focs tarragoní. Enguany, l'empresa s’encarregarà de la neteja de les platges després dels espectacles amb una acció coordinada amb la Fundació Onada, entitat que treballa per la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat. D’altra banda, la companyia energètica durà a terme també un acte inclusiu per a col·lectius amb diversitat funcional, que facilitarà l’accés i la vivència de l’espectacle a persones amb necessitats especials. Aquesta acció, ja iniciada l’any passat, consolida l’aposta per una cultura més accessible i oberta a tothom.
Obres de demolició del 'Mamotreto'
Amb motiu dels treballs de demolició de la plataforma del Miracle, es recorda que la mobilitat i l’ocupació de part de l’entorn de la platja es pot veure encara afectada durant les dates del Concurs de Focs Artificials. Tot i així, durant les properes setmanes i en dates ja més pròximes als dies del certamen es donaran més detalls de quines són aquestes afectacions depenent de com avancin els treballs a la zona.
Des de l’organització es recorda que, tot i coincidir els dies de Concurs amb les obres, gran part de la platja del Miracle segueix oberta i sense afectacions. Tot i això, els espectacles es poden veure amb tota la seva esplendor des de molts altres punts de la ciutat com ara el Balcó del Mediterrani, el Passeig de les Palmeres, el Passeig de Sant Antoni, o el Vial d’en Bryan, entre d’altres.
Pirotècnies participants
Durant la presentació d’aquest matí s’ha realitzat el sorteig de l’ordre de dispar de les pirotècnies. Dimecres 2 de juliol donarà el tret de sortida al Concurs la Pirotecnia El Pilar, de El Palmar – Teror (Las Palmas). Continuarà dijous 3 amb l’espectacle que portarà a la Punta del Miracle la Pirotencia Valenciana, de Llanera de Ranes (València). Divendres 4 serà el torn de l’empresa Ilusion Fireworks, de Wootton (Regne Unit). I tancarà el certamen dissabte dia 5 Dream Fireworks, d’Enschede (Països Baixos).
Premis
El 1r. premi Trofeu «Venus Ciutat de Tarragona» permetrà a la pirotècnia guanyadora realitzar els espectacles públics de focs artificials durant les Festes de Santa Tecla de 2025 per valor de 26.000 € IVA inclòs. També hi hauà un 2n. Premi Trofeu «Venus Ciutat de Tarragona» i document acreditatiu.
Finalment, s'atorgarà el Premi especial «Festa Major de Granollers - Trofeu Blancs i Blaus», atorgat per l’Ajuntament de Granollers a l’empresa de la península Ibèrica millor classificada, consistent en ser l'empresa seleccionada per raons artístiques per a l’execució dels espectacles pirotècnics de la Festa Major de la ciutat de Granollers de l’any 2026
El jurat
El jurat serà integrat per dotze persones vinculades al mon de l’associacionisme, premsa i comunicació, experts pirotècnics i tècnics de gestió cultural de l’administració en general. El veredicte del jurat es donarà a conèixer simultàniament a tots els concursants el diumenge 6 de juliol de 2025 a les 12 h en un acte públic al pati del rei Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona.
El cartell
El cartell d’enguany és obra de l’artista Mireia Marchena Angós. La imatge il·lustra una de les tradicions estiuenques més tarragonines: baixar a la platja del Miracle - ja renaturalitzada i sense plataforma - per gaudir del castell de focs.