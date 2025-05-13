Memòria històrica
Tarragona instal·larà enguany cinc llambordes en record als deportats
Durant l'acte de presentació s'ha col·locat una de les Stolpersteine al carrer del Mar, a casa d’Isaac Roig Trillas
L’Ajuntament de Tarragona, a través de la Conselleria de Memòria Democràtica, ha presentat avui les cinc noves llambordes de la memòria (Stolpersteine) que es col·locaran aquest 2025. La consellera Sandra Ramos ha presidit l’acte, que ha comptat amb la col·locació d’una de les cinc peces, al carrer del Mar, a casa d’Isaac Roig Trillas i amb la presència també del Director del Memorial Democràtic, Jordi Font i dues representants i familiars d’Amical Mathausen i dels tarragonins deportats als camps d’extermini nazis.
La consellera ha destacat que «amb aquesta acció i la visita i col·locació de la placa aquest cap de setmana a Gusen, des de l’Ajuntament volem retre un petit homenatge als 64 tarragonins i alhora volem refermar el compromís amb la recuperació de la memòria democràtica i la dignificació de les víctimes del nazisme» i destaca «amb cada Stolpersteine, Tarragona reivindica la dignitat d’aquelles vides truncades i renova el seu compromís amb la memòria, la justícia i la pau».
Les cinc noves llambordes s’instal·laran davant dels edificis on van viure els veïns tarragonins que van haver de patir l’horror nazi i se sumaran a les 24 que ja es van col·locar l’any 2023. Els nous emplaçaments son en record a Josep Caballé Sedó (carrer del Puig d'en Pallars, 10); Mauricio Campillo Blázquez (carrer dels Calderers, 7); Valentín Bonacho Pacheco (carrer Gasòmetre, 32) i Julián Bertran Urrutia (carrer Apodaca, 12).
Les Stolpersteine, paraula alemanya que significa pedres, són petites llambordes de 10x10 cm, fetes de formigó i cobertes d’una fulla de llautó, creades per l'artista alemany Gunter Demnig en memòria de les víctimes del nazisme. Cada peça, única i elaborada a mà, es col·loca davant de l'últim domicili conegut de la víctima. Aquest projecte té un gran valor simbòlic: les llambordes no són per ensopegar amb els peus, sinó amb el cap i el cor. L’objectiu de l’artista és fer aturar el vianant, convidar-lo a reflexionar sobre el passat i mantenir viva la memòria de les víctimes.