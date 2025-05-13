Neteja
Sancionen a 40 persones a la Part Alta per llençar les escombraries fora dels contenidors
Els Departament de Neteja i la Guàrdia Urbana ha realitzat una campanya informativa i sancionadora destinada als veïns
Aquestes últimes setmanes des de la Unitat de Medi Ambient de la Guardia Urbana (UMA) i el departament de Neteja han realitzat una campanya informativa i sancionadora per recordar el servei de recollida d’escombraries a la Part Alta de Tarragona.
La consellera de Neteja, Sonia Orts, ha explicat que «aquesta campanya s’emmarca en diferents accions destinades al control d’abocaments incontrolats i la lluita contra l’incivisme».
El dispositiu ha estat format per tres agents. En total, s’han advertit un centenar de persones i s’han tramitat 40 expedients per incompliment de l’art.95.1 de l’ordenança de convivència ciutadana i ús dels espais públics per deixar bosses fora dels llocs autoritzats i fora de l’horari habilitat. L’import de les sancions és de 100 €, podent ser més gran en funció de la quantitat i volum dels residus abocats. A més a més, també s’han tramitat 6 sancions per portar els gossos deslligats i/o excrements de gos no recollits.
A banda, des de la setmana passada s’han començat a instal·lar cartells advertint de la prohibició d’abandonar les bosses d’escombraries als punts crítics on s’ha detectat brossa habitualment, per exemple, als carrers Civaderia o Riudecols.
A la Part Alta el servei de recollida d’escombraries es realitza mitjançant dues illes de contenidors de 5 fraccions amb Resta, Orgànica, Envasos, Paper i cartró i Vidre dins de muralles, a la plaça de l’Oli i al carrer Puig d’en Pallars, i amb illes de 5 fraccions perimetrals fora de muralles, situades al passeig de Sant Antoni, Rambla Vella i davant del Parc Saavedra (Av. Catalunya). D’altra banda, actualment cada dia a les 19 hores s’instal·len papereres mòbils de resta en 17 punts de dins la Part Alta i es retiren a partir de les 22 hores, per atendre els residus de les persones de més edat o amb mobilitat reduïda.
Aquest servei es complementa amb la recollida comercial que es realitza a restauració i activitats comercials amb el servei de recollida porta a porta de vidre i orgànica amb bujols individuals per cada establiment i la recollida de cartró porta a porta a granel.
Des de l’Ajuntament també es realitzarà una campanya específica pels propietaris/es de pisos turístics, ja que s’han detectat situacions d’incivisme en aquest context perquè els turistes desconeixen com han de dipositar les seves escombraries.