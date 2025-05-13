Política
L’assessor Pau Pérez es jubila i ajudarà «voluntàriament» l’alcalde Viñuales
Pérez va ser conseller durant vint anys a l’Ajuntament. Ara ajudarà el batlle «voluntàriament»
Pau Pérez, assessor especial de l’alcalde Rubén Viñuales els últims dos anys, es jubila. Ara bé, Pérez estarà a disposició del batlle de forma voluntària. «No cobraré res de l’Ajuntament. Donaré la meva opinió i ajudaré els companys», explica l’assessor en declaracions al Diari Més.
Pérez té una dilatada experiència a l’Ajuntament de Tarragona, on ha estat de conseller des de l’any 2003 fins a l’any 2023, exercint les seves funcions tant des de l’oposició, com des del govern, on ha exercit bàsicament la Conselleria d’Hisenda i Àrea de serveis interns. A aquesta experiència s’ha de sumar l’exercici de funcions d’assessoria a l’alcaldia de Viñuales durant els dos últims anys.
«La dedicació no serà la mateixa evidentment. Deixaré el meu despatx i utilitzaré el despatx del grup municipal», indica Pérez. L’assessor especial tenia una retribució anual d’uns 44.000 euros bruts, segons s’exposa a la seu electrònica de l’Ajuntament. Viñuales encara ha de prendre la decisió sobre qui serà el seu relleu. «L’alcalde té alguna idea pel relleu, però no serà immediat», diu Pérez. A l’espera del canvi, l’alcalde continua amb el seu cap de gabinet, Jose Luis Calderón.
A l’espera de més mans
Més enllà, el batlle tarragoní està a l’espera d’augmentar el seu ‘sottogoverno’ de cara al final del seu mandat. L’Ajuntament va reobrir el mes passat el procés per cobrir la gerència de promoció econòmica. El concurs inicial va quedar desert.
Aquesta nova convocatòria presenta novetats importants com que la persona que ocupi aquest lloc de treball també exercirà la direcció i coordinació del servei de Treball i Activació econòmica i del Servei Municipal d’Ocupació, a més de la gerència del Patronat Municipal de Turisme i la de l’empresa municipal de desenvolupament econòmic de Tarragona (EMDET, SA) que ja preveia l’anterior concurs.
D’altra banda, el plenari de l’abril va aprovar la creació d’un lloc de treball de director general de Territori. Aquest lloc de treball assumirà les funcions de gerència del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes i la direcció i coordinació de l’àrea de Territori. El canvi que desitja l’alcalde per l’estructura gerencial està trigant més del previst.