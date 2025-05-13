Política
Junts descarta entrar al govern de Tarragona i el PSC continuarà el mandat en solitari
Sendra ha assenyalat que les «discrepàncies» amb els socialistes a nivell nacional ha estat un dels principals motius d’aquesta decisió
Fumata negra a l’Ajuntament de Tarragona: Junts per Catalunya no entrarà al govern amb el PSC. Ambdues formacions havien arribat a una entesa per a ampliar l’executiu municipal, però els juntaires han decidit fer marxa enrere i mantenir-se a l’oposició. Així ho anunciava ahir el portaveu del grup, Jordi Sendra, qui assenyalava que els «riscos» i les «negativitats» d’un pacte de coalició amb els socialistes han pesat més que els possibles beneficis.
Des de fa un any, s’ha estat especulant sobre un possible pacte de govern Junts-PSC. «De les converses informals es va passar a una primera reunió formal amb l’alcalde, Rubén Viñuales, la tardor passada», explicava Sendra. En aquesta trobada, la formació sobiranista va posar sobre la taula les seves condicions per entrar a l’executiu, entre les quals destacava la creació d’una conselleria de Llengua Catalana. El portaveu juntaire assegurava que, dos mesos després, el batlle va respondre a aquesta proposta i es va arribar a «un acord».
Sendra afirmava que, arran d’aquesta entesa, va voler demanar consell a «referents personals i líders» del seu partit. Entre altres, el president local de Junts a Tarragona, Marc Giménez, el Secretari General, Jordi Turull, i el president Carles Puigdemont. Després d’un temps de reflexió, va acabar decantant-se per no entrar a l’executiu tarragoní. «Corríem el risc de perdre la nostra identitat i quedar dissolts dins del govern del PSC i el seu projecte polític perquè tenen el triple de consellers que nosaltres», exposava el portaveu municipal. «Hauríem d’assumir les seves decisions, perdent la nostra independència», deia també.
A més, assenyalava que «no estaria garantida l’estabilitat que necessita Tarragona», ja que només sumarien 12 edils dels 14 necessaris per tenir majoria. «No volem dependre dels dos consellers no adscrits procedents de Vox», assenyalava. Tot i que el grup liderat per Jordi Sendra tenia «carta blanca» per part de Puigdemont i l’executiva nacional per tancar un pacte de govern amb el PSC a Tarragona, les «discrepàncies» entre Junts i el PSC al Parlament de Catalunya han estat una raó de pes perquè no s’hagi acabat produint. En aquest sentit, el portaveu municipal criticava que «el projecte del PSC és el del president Salvador Illa amb una agenda descatalanitzadora».
Tot i això, Sendra va agrair la «predisposició i voluntat» de Viñuales, qui va portar personalment les negociacions amb Junts per ampliar el govern. «Entenc la seva decepció, però sap que en els temes de ciutat sempre ens tindrà d’aliats», concloïa l’edil, qui destacava que «des de l’oposició hem demostrat que som capaços de fer una feina excel·lent». «Hem aconseguit més coses que altres grups amb més representació», afegia.
«Treballar com fins ara»
La portaveu del govern socialista, Sandra Ramos, també va atendre els mitjans i va assegurar que respecten «completament» la decisió comunicada pel conseller Sendra i que, en cap cas, ha suposat una decepció. Un cop descartat el pacte amb Junts, l’executiu municipal continuarà «treballant com fins ara buscant els suports que necessitem entre els grups l’oposició», als quals ha agraït la seva «actitud col·laborativa». «Amb tots, menys Vox, hem arribat a acords», apuntava.
Ramos va recordar que, des d’un principi, la voluntat ha estat la d’ampliar el govern amb Junts i ECP, però la negativa de la formació morada ho ha impossibilitat. Preguntada per un possible pacte amb els comuns, la consellera afirmava que «no cal forçar cap incorporació» a l’executiu municipal. Tanmateix, assegurava que dividir totes les àrees del govern entre els nou consellers del PSC «no suposa cap càrrega excessiva».