Tarragona
En Comú Podem exigeix solucions en pensions, habitatge i neteja a l’equador del mandat
Jordi Collado també ha valorat la decisió de Junts de mantenir-se a l'oposició
El grup municipal d’En Comú Podem ha anunciat aquest dimarts les tres iniciatives que portarà al ple municipal de Tarragona d’aquest divendres. Les propostes aborden qüestions de: la defensa del sistema públic de pensions, la protecció del parc d’habitatge de protecció oficial (HPO) i la necessitat d’una implicació directa de l’alcalde Rubén Viñuales en el conflicte laboral obert amb l’empresa de neteja Fomento de Construcciones y Contratas.
El conseller del grup Toni Carmona ha explicat la moció impulsada per la Marea Pensionista, entitat que cada dilluns convoca assemblees obertes a la plaça Corsini per defensar les pensions públiques. Carmona ha subratllat la importància de posar fi als discursos que qüestionen la viabilitat del sistema públic de pensions i ha reclamat una auditoria d’ingressos i despeses de la Seguretat Social, tal com ja es va aprovar al Congrés el desembre de 2021. «Només amb dades actualitzades podrem desmuntar els bulos i defensar el nostre futur col·lectiu», ha afirmat.
Per la seva banda, el portaveu del grup, Jordi Collado, ha presentat la moció sobre habitatge que insta la Generalitat a evitar la desqualificació dels pisos HPO un cop finalitza el termini legal de protecció. Collado ha alertat que a Tarragona hi ha gairebé 2.000 pisos amb protecció oficial i que el 2030 es podrien perdre més de la meitat si no s’actua amb urgència. «És incoherent esforçar-nos per aconseguir nous habitatges protegits mentre es desqualifiquen centenars que ja existeixen. No podem permetre que es faci negoci amb subvencions públiques», ha denunciat.
Finalment, Collado també ha denunciat la inacció del govern municipal davant l’actual conflicte laboral amb FCC, empresa concessionària del servei de recollida de residus. Ha exigit a l’alcalde Rubén Viñuales que deixi d’amagar-se i assumeixi la seva responsabilitat per intervenir en el conflicte. «Hi ha 300 famílies afectades i una ciutat que pateix un servei deficient. L’alcalde no pot continuar escudant-se en tercers (com el secretari, la portaveu Sandra Ramos i la consellera de contractació Isabel Mascaró). Tots els seus predecessors van intervenir en moments de crisi com aquesta», ha afirmat. En Comú Podem ha recordat que FCC ha cobrat més de mig milió d’euros de més en concepte de personal el 2023, segons un informe d’intervenció, mentre els treballadors acumulen anys de pèrdua de poder adquisitiu. Jordi Collado ha afegit que, amb aquest tema de la brossa, «l’Ajuntament viu una crisi institucional greu».
Valoració sobre la posició de Junts
Preguntat sobre les declaracions de Junts per Tarragona, Collado ha estat contundent. «Ahir vam assistir a una roda de premsa que em va recordar molt al senyor Feijó dient que no era president del Govern perquè no volia. No ha canviat res. O a Junts algú ha après a sumar, o algú s'ha adonat que no colava. Però la realitat és que no ha passat res nou. Nosaltres mantenim la mateixa posició».
Collado ha afegit que «la primera entrevista de l’alcalde va ser per dir que el primer que solucionaria seria el contracte de la brossa. Portem dos anys i pinta que en seran dos més». També ha assegurat que una trucada del govern els sorprendria, «perquè cada cop hi ha més distància».
Tot i això, ha volgut deixar clar que la voluntat del grup no és bloquejar la ciutat: «La nostra voluntat és constructiva, però no a qualsevol preu i no perquè sí. El contracte de la brossa és prou important com perquè intentem parlar-ne».