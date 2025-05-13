Medi Ambient
Centenars d’alumnes netegen els espais naturals de Tarragona
Els joves han participat en el projecte comú a Europa de conscienciació anomenat Let’s Clean Europe!
«Mira, ‘profe’, ens hem trobat una butaca!». «Nosaltres un pot de tomàquet!». Això és el que es podia escoltar ahir al matí pels entorns del Pont del Diable. Més de 200 alumnes de diferents centres educatius de la ciutat participaran en diverses jornades de voluntariat ambiental en el marc del projecte Let’s Clean Up Europe!, una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen a la natura que forma part de la programació amb motiu del Dia d’Europa.
I una d’elles es va organitzar ahir al Pont del Diable amb alumnes de l’escola Pràctiques i el Centre de Noves Oportunitats del Camp de Tarragona. «Aquesta és una activitat fonamental de conscienciació que contribueix a integrar la natura en la vida dels nens i nenes que en els pròxims anys seran el nostre relleu», va exposar Jaume Duch, conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, que va visitar ahir la ciutat. «Una de les prioritats de la Unió Europea és la protecció de la natura per avançar cap a una societat capaç de no contaminar i això es comença amb accions com aquesta, des de la base», va afegir Duch.
Competició per recollir
Alumnes de primer d’ESO de l’escola Joan XXIII van recollir ahir residus a la zona boscosa de l’Anella Mediterrània i alumnes de quart d’ESO de l’Institut Pons d’Icart ho van fer a la platja de l’Arrabassada. «Els petits ho veuen com un gran joc i competeixen per veure qui recull més brossa», va explicar Andreu, un dels voluntaris.
«L’objectiu és conscienciar i fer pedagogia a través dels infants i joves, sobre la importància de cuidar i mantenir els espais naturals en bon estat reduint al màxim el nombre de residus que es llencen», va explicar la primera tinent d’alcalde, Montse Adan.
Duch a la URV
Aprofitant la seva visita a Tarragona, el conseller Jaume Duch va conversar amb estudiants de la URV sobre el rol de Catalunya a la Unió Europea en l’actual context global.