Judicial
S’enfronta a 23 anys de presó per matar la seva parella el setembre de 2023 a Tarragona
Fiscalia acusa l’home d’un delicte d’assassinat amb traïdoria i reclama una indemnització de 200.000 euros
L’Audiència de Tarragona ha començat a jutjar aquest dilluns un home acusat de matar la seva parella el 17 de setembre de 2023 al seu domicili de Tarragona. Fiscalia reclama 23 anys de presó per un delicte d’assassinat amb traïdoria perquè assegura que l’investigat va asfixiar la dona. També sol·licita una responsabilitat civil de 200.000 euros per a la família de la víctima.
Les acusacions, la particular -que representa la família- i la pública- Generalitat-, fan les mateixes peticions que el ministeri públic. Per contra, la defensa demana l’absolució. El judici, amb jurat popular, ha arrencat amb les declaracions de testimonis, els quals han declarat que el processat va explicar que s’havia trobat la dona morta després de fer la migdiada.