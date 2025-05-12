Societat
La Rahma i l’Asia, els primers nadons nascuts a la nova àrea obstètrica de l’Hospital Joan XXIII
Aquests primers naixements marquen l’inici de l’activitat d’un espai que permet duplicar la capacitat de parts al centre
L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha viscut aquest inici de maig el naixement dels dos primers nadons a la nova àrea obstètrica del centre. La Rahma i l’Asia són els noms de les primeres protagonistes d’aquesta nova etapa, que reforça el compromís de l’Hospital amb una atenció al part més personalitzada, segura i adaptada a les necessitats de cada dona.
Els naixements de la Rahma i l’Asia són els primers en aquest espai recentment inaugurat, que forma part del projecte de transformació de l’Hospital i que ha estat dissenyat tenint en compte les necessitats de les dones i dels professionals que les atenen. Amb aquesta nova infraestructura, l’Hospital Joan XXIII duplica la seva capacitat d’atenció al part, mantenint les màximes garanties de seguretat i confort.
Un dels objectius del nou model assistencial és oferir una atenció més respectuosa amb els temps i necessitats de cada dona, amb espais que facilitin un part fisiològic, però també amb capacitat de resposta immediata en cas que sigui necessària una intervenció mèdica. Per això, la sala de parts naturals i l’equip de llevadores tenen un paper clau en aquest enfocament més humanitzat.
Amb l’arribada de la Rahma i l’Asia, aquest nou espai comença a escriure les primeres pàgines d’una etapa que consolida un model assistencial que combina l’expertesa dels seus professionals amb uns espais dissenyats per garantir el benestar, la seguretat i el respecte a les necessitat de cada dona.