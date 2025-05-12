Gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona i directora dels serveis territorials de Salut
Salut
Marta Milà: «Les llistes d’espera existiran sempre, però hem de fer una bona gestió per complir els temps de garantia»
La gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona i directora dels serveis territorials de Salut explica que el nou «CUAP» és «prioritari» per al Govern català i ajudarà a reduir els col·lapses a Urgències
Quins són els principals reptes de la sanitat pública els pròxims anys?
«Un dels més importants és l’envelliment de la població. Hem de fer que sigui de qualitat. Tindrem persones amb patologies cròniques, però hem d’aconseguir que siguin autònomes. Un altre repte important és tenir una visió humana en totes les esferes de la persona. No només veure la part física sinó buscar també l’equilibri psicoemocional. El canvi climàtic també és un repte a afrontar. La salut planetària té un efecte sobre la salut humana».
I, concretament, al Camp de Tarragona?
«El que volem assegurar és l’equitat i la proximitat al màxim dels serveis a la ciutadania. Sobretot apropar el que és la cartera bàsica i que el ciutadà només s’hagi de desplaçar en els casos en els que sigui estrictament necessari».
Continua havent-hi manca de professionals?
«En algunes especialitats en específic, tot i que fa oscil·lant. Hem d’esforçar-nos per ser atractius per als professionals. És important que tingui els recursos necessaris per fer la feina assistencial, se sentin respectats i puguin encabir en el seu sistema de vida la docència i la recerca. Estem treballant amb l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) per crear aquest entorn que ens consolidi i es quedi el talent».
Per què molts estudiants acaben marxant?
«No tenim números concrets del territori, però és una cosa generalitzada. Ve gent d’altres comunitats d’Espanya que, si no tenen un arrelament durant aquesta formació, acaben tornant a prop de casa si tenen l’oportunitat».
En els pròxims mesos, entrarà en marxa un nou hospital privat a Tarragona. Estan preocupats per una possible fuga de talent del sistema públic?
«Ara mateix, no tenim aquesta sensació. Qualsevol professional pot escollir si treballa en un centre o un altre, i les empreses i institucions poden contractar dins del mercat laboral. Per tant, és un tema de competència i que s’ha de respectar. Nosaltres hem de treballar per fer atractiva la sanitat pública».
Una de les principals queixes de la ciutadania són les llargues llistes d’espera. Com cal solucionar aquesta problemàtica?
«Les llistes d’espera existiran sempre. Ara bé, s’ha de fer una bona gestió per complir amb els temps de garantia. Hem d’establir molt bé la protocol·lització, marcar bé els temps de seguretat i fer una supervisió d’aquestes llistes d’espera i controlar que tenim sempre els recursos, tant tecnològics com de professionals, per donar resposta».
La població també reclama que es posi remei als col·lapses a Urgències...
«Si ens centrem en la ciutat de Tarragona, estem analitzant que moltes urgències que entren als hospitals Joan XXIII i Santa Tecla són de baixa complexitat i podrien ser resoltes en una unitat de primària. El futur Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) ajudarà a millorar la situació. Enfortirà la primària i permetrà que els hospitals es dediquin a donar resposta als casos d’alta complexitat, que tinguem els recursos ben utilitzats i puguem donar el 100% de rendiment».
És un projecte prioritari per al Govern català?
«Sí. Es justifica per la normativa actual i les instruccions i els plans d’urgències que Tarragona ha de tenir un CUAP. Ja ha arrencat el grup motor de treball i estem acabant de fer l’anàlisi de dades. Serà un projecte participatiu, amb els professionals i la ciutadania. També s’hi implicaran les administracions involucrades».
S’ha decidit ja la ubicació?
«Encara no. S’ha d’estudiar».
I hi ha decisió sobre l’ampliació del CAP Jaume I?
«L’Ajuntament ha posat sobre la taula el solar del pàrquing Francesc Bastos i l’equip tècnic ho està analitzant».
En quin punt es troben les obres del Joan XXIII?
«Estan en la segona fase. Aquest 2025 es farà el moviment de terres, la cimentació i els fonaments del nou edifici principal. Aquesta inversió de 263,64 MEUR suposarà un abans i després per a un hospital de tercer nivell que passarà a donar una resposta d’alt nivell».