Fumata negra a l'Ajuntament de Tarragona: Junts per Catalunya no entrarà al govern amb el PSC
En les darreres setmanes, s'havien intensificat les converses entre ambdues formacions per arribar a una entesa i ampliar l'executiu municipal
Fumata negra a l'Ajuntament de Tarragona: Junts per Catalunya no entrarà al govern amb el PSC. En les darreres setmanes, s'havien intensificat les converses entre ambdues formacions per arribar a una entesa i ampliar l'executiu municipal. Les negociacions, però, no han arribat a bon port. Així ho ha anunciat aquest matí el portaveu juntaire, Jordi Sendra, qui ha assegurat que han pres aquesta decisió després de «valorar els riscos i negativitats» que implicarien fer aquest pas.
El conseller ha explicat que des del principi de mandat hi ha hagut «converses informals» amb l'alcalde, Rubén Viñuales, per sopesar aquesta possibilitat. No va ser fins a la tardor de l'any passat quan hi va haver una primera «proposta formal». Segons explica Sendra, tot estava encarrilat perquè es produís aquest acord entre el PSC i Junts, però aquesta setmana han pres la decisió de mantenir-se a l'oposició, des d'on «hem demostrat que som capaços de fer una feina excel•lent».
El portaveu de la formació sobiranista ha exposat els diferents motius pels quals no entraran al govern. «Correm el risc de perdre la nostra identitat i quedar dissolts dins del govern del PSC i el seu projecte polític», afirmava Sendra, qui assenyalava que «tenen el triple de consellers que nosaltres». A més, apuntava, «hauríem d'assumir les decisions del govern, perdent la nostra independència».
Igualment, explicava que l'entrada de Junts no resoldria el problema de l'estabilitat a l'Ajuntament de Tarragona perquè socialistes i juntaires continuarien sense sumar els 14 edils necessaris per ser majoria. «No volem dependre dels dos consellers no adscrits procedents de Vox», expressava.
També hi han influït les «discrepàncies nacionals» entre Junts i el PSC, assegurava Sendra, qui criticava que l'«agenda» del president de la Generalitat, Salvador Illa, és «descatalanitzadora»