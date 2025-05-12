Neteja
El conflicte judicial de la brossa a Tarragona arriba als treballadors, que amenacen amb fer vaga
Els sindicats reclamen que s’apliqui el nou conveni. FCC i l’Ajuntament no es posen d’acord
El conflicte judicial pel nou contracte de la brossa a Tarragona ha arribat ara als treballadors. Els sindicats del comitè d’empresa, UGT i USOC, van acordar un nou conveni laboral fa mesos i el van traslladar a l’empresa, FCC. Els treballadors reclamen que se signi i entri en vigor, però des de la companyia no s’ha fet. Davant aquest escenari, el comitè es reunirà aquesta setmana i amenacen amb fer vaga.
Fonts d’FCC expliquen al Diari Més que s’ha sol·licitat l’autorització per a signar el nou conveni a l’Ajuntament, però que encara no han rebut resposta. «No sabem quant temps més estarem donant el servei. No podem comprometre l’empresa que vingui firmant un conveni sense que el consistori així ens ho demani», exposen.
En canvi, des del consistori s’explica que «la negociació col·lectiva és entre l’empresa i el comitè d’empresa». «En aquest sentit, l’Ajuntament no pot autoritzar ni desautoritzar. El govern sempre estarà al costat dels treballadors», afegeixen.
Des dels sindicats aquestes explicacions convencen a mitges enmig d’una crisi interna a UGT, el sindicat majoritari al comitè d’empresa. Des d’UGT-Serveis Públics es va anunciar divendres que s’iniciaria una vaga indefinida si la situació no canviava.
Però el president del comitè, Luis Blanco, va desmentir la decisió presa pel seu mateix sindicat. «No volem polemitzar. Però cal aclarir que des del sindicat es poden convocar vagues, no només des del comitè. Volem forçar les parts a arribar a un acord, com es va fer recentment amb la situació de la Guàrdia Urbana», explica Joan Reinaldo, secretari general d’UGT-Serveis Públics.
Per la seva banda, Blanco explica que aquesta setmana es reunirà el comitè i que, a partir d’aquí, es prendrà una decisió. «L’empresa i l’Ajuntament es llencen les culpes i seguim igual. Si no s’aplica el conveni, prendrem les decisions oportunes», diu Blanco.
«Millores justes»
En aquest sentit, des d’UGT s’indica que les millores incloses a a la proposta del nou conveni són «justes». «L’increment salarial és de vora el 2%, que és l’habitual. Està dintre mercat. Els arguments per no signar-lo de FCC són raonables», exposa Reinaldo. UGT i USOC, l’altre sindicat amb representació al comitè, van acordar la proposta.
Mediació el dijous
Més enllà, aquest dijous el comitè d’empresa i FCC compareixeran davant el Tribunal Laboral de Catalunya, un òrgan mediador entre les dues parts i que intentarà desencallar la situació amb el conveni. Els acords del tribunal són vinculants.
Ara bé, si la posició de les parts responsables no canvien, no s’albira una entesa. «Volem esperar al dijous per a començar a parlar de vagues», indiquen des d’USOC. «La nostra postura és que no podem donar un pas endavant sense l’Ajuntament. Estem a les portes de sortir», diuen des de FCC. «Els que seguim patint la situació som els treballadors. Ja no sabem que esperar», conclou Blanco.