Esport
Més de 350 persones participen en la quarta edició de la Trail Tarragona
La cita esportiva, amb sortida i arribada des de la platja de l'Arrabassada, ha omplert d'esportistes el litoral i bona part de l'anella verda de la ciutat
Un total de 352 persones han participat aquest diumenge al matí en la quarta edició de la Trail Tarragona, la cursa de muntanya organitzada per Tarragona Esports i el Club Excursionista Trail Tarraco.
La cita esportiva, amb sortida i arribada des de la platja de l'Arrabassada, ha ofert la modalitat Trail i la cursa curta, que també es pot fer caminant, omplint d'esportistes el litoral i bona part de l'anella verda de Tarragona. Del total de participants, 175 han apostat per la modalitat Trail i la resta, 172 han triat la cursa curta.
A la Trail Tarragona es competia en cinc categories: Júnior masculí i femení (entre 16 i 17 anys); Sub-23 masculí i femení (entre 18 i 22 anys); Sènior masculí i femení (entre 23 i 40 anys); Veterà masculí i femení (entre 41 i 50 anys); i Màster masculí i femení (a partir de 51 anys).
Els guanyadors i guanyadores d'aquesta edició en la modalitat de trail han estat Gerard Mangrané Santos i Martina Fuster Ferrer en la categoria general de masculí i femení; Pau Nomdedeu Martínez en la Sub-23 masculí; Javier Jimenez Ortiz en la Sènior masculí i Clara Roig Rabadà en la Sènior femení.
El campió Veterà masculí ha estat Kai Langel, el Màster masculí Manuel Crespo Blasco i la guanyadora al Màster femení Marta Poy Aguadé. La cursa curta l'han guanyat Marc Llevaria Fortuny i Laia Solé Armona.
El lliurament de trofeus ha tingut lloc a la platja de l'Arrabassada, punt d'on han sortit i arribat els dos circuits. Aquesta quarta edició ha comptat amb la col·laboració de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil i APIF, Circuit de curses per muntanya Camp de Tarragona, Coca-Cola, Bonpreu, Esclat, Ruzafa, Nova Estrella, Electrolit i Automàtic Tàrraco.