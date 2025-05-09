Societat
Simulacre d'incendi en un tanc de benzina a la planta d'Exolum de Tarragona
S'ha testat el pla d'autoprotecció de l'empresa i la coordinació amb Bombers i Mossos
La planta d'Exolum de Tarragona ha estat escenari aquest divendres al matí d'un simulacre d'incendi en un tanc de benzina organitzat per la mateixa firma i per Protecció Civil. L'empresa, dedicada a la recepció, emmagatzematge, tràfec i reexpedició a l'engròs de productes petrolífers, està afectada per la normativa sobre accidents greus, categoritzada de nivell superior i inclosa dins les indústries previstes al Pla d'Emergències per a Accidents Químics (Plaseqta) de la Generalitat.
La prova ha servit per testar el pla d'autoprotecció (PAU) de la instal·lació homologat per Protecció Civil l'any 2022 i la coordinació entre els mitjans de l'empresa i els operatius externs, concretament els Bombers i els Mossos d'Esquadra.
L'exercici ha simulat un incendi durant les tasques de manteniment en un tanc de benzina, sense afectació a l'exterior però amb dues persones ferides ateses pels serveis d'Exolum. L'empresa ha trucat al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) de Protecció Civil i al telèfon 112, ha activat el pla d'autoprotecció i ha posat en marxa l'estructura interna pròpia.
Els Bombers han participat al simulacre amb dos vehicles del parc de Tarragona i un del parc de Reus. A l'arribada al sinistre han contactat amb els bombers dels Parcs Químics (activats en una primera intervenció) i n'han assumit el comandament. Han fet una primera assistència sanitària per evacuar les víctimes dels espais confinats i de difícil accés on estaven localitzades.
En virtut de l'exercici, els Bombers han pogut determinar quin hauria estat el millor posicionament dels operatius en l'emergència i han millorat el coneixement de l'entorn de l'empresa Exolum, així com dels entorns industrials, entre altres aspectes. Per part de Mossos d'Esquadra, hi ha hagut una patrulla fixa fent les tasques pròpies del grup d’ordre.