Reconeixement
Oriol Castro, redactor del Diari Més, rep el Premi de Periodisme Salut i Drets Socials
El jove periodista salouenc ha estat reconegut per una entrevista a Evelio Blain que posa el focus en la precarietat dels metges extracomunitaris
El jove periodista salouenc Oriol Castro, redactor del Diari Més, ha estat guardonat aquest divendres amb el Premi de Periodisme Salut i Drets Socials, atorgat per la Xarxa Santa Tecla i el Col·legi de Periodistes de Catalunya a la demarcació de Tarragona. El premi reconeix la seva entrevista a Evelio Blain, president de la secció de metges amb formació extracomunitària del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, publicada el dilluns dia 27 de maig de 2024.
L’acte de lliurament ha tingut lloc a la Sala La Muralla del Centre Tarraconense "El Seminari", en una cerimònia presidida per Olga Pané i Mena, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya. Hi han intervingut també Joan Maria Adserà, director general de la Xarxa Santa Tecla, i Esteve Giralt, president del Col·legi de Periodistes a la demarcació.
A l’entrevista premiada, Blain denuncia que hi ha hospitals a Tarragona «on tots els especialistes treballen sense el títol homologat», a causa dels llarguíssims processos administratius per convalidar les especialitats mèdiques obtingudes fora de la Unió Europea. El text dona veu a una realitat dramàtica: «els metges extracomunitaris sostenim la sanitat pública a Tarragona i Catalunya. Som el 60% dels metges a les zones rurals», afirma Blain, qui també relata la seva pròpia experiència migratòria i laboral.
El Jurat ha valorat que es tracta d'una «peça curta però directa, amb informació contrastada i rigorosa, que explica la situació dels metges extracomunitaris en alguns hospitals tarragonins».
L’objectiu del guardó és promoure i incentivar el tractament dels temes de salut i drets socials en els mitjans de comunicació, així com reconèixer la professionalitat dels periodistes que s’hi dediquen.
Castro ha estat guardonat en la Categoria Local, premiada amb 2.000 euros, manté la temàtica i està restringida a l’àmbit territorial del Camp de Tarragona i amb autoria de periodistes de mitjans de comunicació o corresponsalies locals.