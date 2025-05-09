Societat
Pas clau per millorar l’aparcament al Joan XXIII: «Hem d’arribar una hora abans per no tenir problemes»
S’ha constituït una taula de treball per millorar l’aparcament a l’entorn de l’Hospital Joan XXIII
La Regió Sanitària del Camp de Tarragona ha impulsat la creació d’una taula de treball per a millorar la mobilitat en l’àrea d’influència de l’Hospital Joan XXIII. Principalment, servirà per a abordar el problema d’aparcament que hi ha a l’entorn del parc sanitari i que afecta tant els usuaris com els treballadors, que des de fa temps reclamen una solució a les administracions públiques.
Aquesta taula està conformada per diferents institucions i ens locals i econòmics. Més enllà de la Regió Sanitària, hi participen els Serveis Territorials de Salut a Tarragona, així com els de Territori; les conselleries de Mobilitat i Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona; l’àrea Inversions i Patrimoni del Servei Català de Salut; i l’àrea d’Infraestructures, Serveis Tècnics i Patrimoni de l’Institut Català de la Salut. També hi ha representació de l’Hospital Universitari Joan XXIII, la Junta de Personal d’aquest centre i la ciutadania.
«Aquesta iniciativa reflecteix el nostre compromís no només amb la salut de la comunitat, sinó també amb la salut planetària, la reducció de les emissions de CO2 i el fet de potenciar una mobilitat responsable i sostenible» afirma Marta Milà, gerenta de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona i directora dels Serveis Territorials de Salut. Per la seva banda, Ione Montalvo, gerent de l’Hospital Joan XXIII, destaca que «volem construir un entorn participatiu que doni resposta a les necessitats dels usuaris, els professionals i la ciutadania en general».
L’Ajuntament de Tarragona ha ofert la seva «col·laboració» a la Regió Sanitària per a «buscar solucions» per aparcar a l’entorn del centre hospitalari. La consellera Sonia Orts ha remarcat que «la millora de la mobilitat és un objectiu del govern municipal des del primer moment».
L’edil va estar present ahir en la primera reunió de la taula de treball, que va servir com a carta de presentació per als membres que la configuren. Durant les pròximes setmanes, treballaran conjuntament per trobar una fórmula que satisfaci totes les parts.
Una anàlisi global
El primer pas serà l’elaboració d’una anàlisi de mobilitat global de l’àrea d’influència del Joan XXIII. Posteriorment, es proposaran diferents opcions per a crear un pla «eficient i amb recursos de transport públic», que permeti donar solució a l’accés a l’hospital per part d’usuaris i treballadors. A inicis del 2025, va començar la segona fase de les obres d’ampliació d’aquest centre sanitari, fet que va implicar la desaparició de la zona d’aparcament habilitada per als empleats del parc sanitari.
«Estem contents amb la creació de la taula de mobilitat, ja que ho vam proposar a l’ICS fa uns mesos», explica Ángel Chávez, president de la Junta de Personal, que celebra que «tothom qui està implicat serà escoltat». Tot i això, reclama «celeritat» per solucionar «al més aviat possible» aquesta «complicada» situació per als treballadors. «A primera hora del matí, podíem arribar 20 minuts abans a la feina, però ara ho hem de fer una hora abans per aparcar sense problemes», assenyala.