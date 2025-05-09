Societat
Les obres de rehabilitació del Fòrum de la Colònia obliguen a talar la majoria d'arbres del recinte
Els veïns de la zona lamenten que hagin eliminat els arbres ja que «també eren patrimoni de la ciutat i dels veïns»
Des de l'inici de les obres de rehabilitació del Fòrum de la Colònia de Tarragona els canvis des de l'exterior del recinte que acull el monument romà ja es poden contemplar. A part de l'enderrocament dels murs exteriors, hi ha hagut un canvi que no ha agradat als veïns de l'entorn i és que la majoria dels arbres del Fòrum han estat talats.
M.C.E., un dels veïns de la zona, assegura un dels motius que el va fer mudar-se al carrer Fortuny fa tres anys va ser per les vistes i per tenir davant «una bonica i tranquil·la zona natural i verda al centre» de la ciutat. Arran de les obres per rehabilitar l'espai, el veí lamenta que «el pulmó verd, refugi d'animals i les vistes naturals increïbles se les han anat carregant de forma implacable des del 28 d'abril». El veí és pregunta si no es podien mantenir aquests arbres que «també eren patrimoni de la ciutat i dels veïns», tot i els treballs per convertir el Fòrum de la Colònia en un parc arqueològic i urbà abans del 2026. «Ha estat una escabetxada», es queixa el veí.
El veí assegura que el passat 5 de maig, quan ja havien tallat els primers arbres es va queixar a través de la web de l'Ajuntament de Tarragona, sense rebre cap resposta. A més li consta que diversos veïns també van fer el mateix. «Evidentment ens han ignorat, han seguit amb la matança, i ni ens han contestat», afegeix.
Segons han confirmat des del consistori a Diari Més, l'eliminació dels arbres, que tenen unes arrels molts profundes, estava prevista dins el projecte, ja que es necessari per poder dur a terme les cates arqueològiques. A més, expliquen que dins el projecte global s'ha contractat una paisatgista per refer tot l'enjardinament al Fòrum de la Colònia.
Obres de rehabilitació
Els treballs per convertir el Fòrum en un gran parc urbà i un museu a l'aire lliure van començar el 23 d'abril i es preveu que s'allarguin durant 8 mesos. La intervenció suposarà una inversió total de 3,5 MEUR, tres dels quals provenen dels fons Next Generation.
Després de dur a terme les excavacions arqueològiques prèvies es restauraran tots els elements arquitectònics i arqueològics, i es crearà un nou accés pel carrer Cardenal Cervantes. A més, s’eliminarà el pont que connecta les dues illes per sobre del carrer Soler, ja que no permet el pas de persones amb mobilitat reduïda.
També, es crearan refugis climàtics amb arbres a l’entorn del recinte i una zona de jocs infantils a la cantonada entre el carrer Cervantes i el carrer Soler, que serà només per a vianants en el tram des de Gasòmetre a Cervantes.