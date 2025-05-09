Religió
L'arquebisbe de Tarragona destaca que el caràcter missioner de Lleó XIV «augura un pontificat pastoral»
Planellas creu que la inauguració de la Sagrada Família pot servir perquè Prevost visiti Catalunya
L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha destacat el caràcter missioner del nou Papa Lleó XIV, que «augura un pontificat amb molta experiència pastoral». «És molt important que durant anys i anys hagi fet de pastor en una realitat senzilla, austera, pobra i amb esperit missioner. No es va quedar al seu país, sinó que es va passar mitja vida al Perú, i això és extremadament significatiu», ha explicat a l'ACN.
Planellas preveu que Robert Prevost serà «un Papa renovador en la línia de Francesc», «sempre amb la pedra de toc de l'evangeli» que farà que posi al centre «la immigració, els pobres i els descartats». Respecte la possibilitat que visiti Catalunya, l'arquebisbe creu que la inauguració de la Sagrada Família pot ser un bon motiu.
Planellas ha reconegut que en el primer moment l'elecció del nom de Lleó el «va sobtar», però que ràpidament va recordar l'obra de Lleó XIII, que «va fer una revolució social». «En l'encíclica que va fer el 1891, 'Rerum novarum', les realitats noves, incidia en la dignitat de la persona humana, sobretot en relació a la classe treballadora i feia una crítica molt forta al capitalisme. El Papa Prevost ens va voler significar això», ha assegurat.
En aquest sentit, l'arquebisbe ha destacat les paraules que va pronunciar el nou pontífex des del balcó de la basílica de Sant Pere, en les quals va citar Sant Agustí amb la frase «per a vosaltres soc el bisbe, però amb vosaltres soc cristià». Prevost «no va acabar de dir la frase completa, que finalitzava: 'en el bisbe hi ha el perill perquè ho puc fer malament, però en el cristià com vosaltres hi ha la salvació'». Per Planellas, el nou Papa amb aquesta cita mostra el seu tarannà i com es presenta davant del poble.
L'arquebisbe considera que la trajectòria missionera de Lleó XIV farà que viatgi molt, especialment en països del tercer món, com ja va fer l'anterior pontífex. «L'església ha fet un desplaçament cap al tercer món i continuarà en aquesta línia. Francesc ha incidit en els seus viatges en anar a la perifèria i no a les grans nacions del catolicisme», ha recordat Planellas.
De tota manera, això no exclou que el nou pontífex pugui visitar qualsevol país, incloent el seu natal, Estats Units. Precisament des de poc després de la seva elecció com a bisbe de Roma van començar a aparèixer piulades de Prevost sent crític amb la política de Donald Trump i mencionant explícitament el vicepresident estatunidenc, JD Vance. «Li va dir que s'equivocava perquè feia una diferència entre un poble cristià de primera i un de segona, que eren els emigrants. Això no es pot consentir», ha refermat Planellas, que ha pronosticat que Lleó XIV «serà clar» en la defensa dels febles i que, per tant, el seu tarannà diferirà del de la Casa Blanca.