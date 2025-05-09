Medi Ambient
L'Ajuntament de Tarragona adjudica l’estudi de la qualitat de l’aire a la UPC
Tindrà una durada de 2 anys i 7 mesos i analitzarà la presència de fins a 72 compostos en un mínim de 6 ubicacions dintre de la ciutat
L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat l’estudi per determinar la contaminació atmosfèrica per compost orgànics volàtils (COV) al municipi de Tarragona a la Universitat Politècnica de Catalunya.
L’adjudicació arriba després que l’Ajuntament sol·licités el passat 29 de novembre una pròrroga de sis mesos de la suspensió de la tramitació del procediment de licitació de l’estudi i d’una primera suspensió temporal inicial de l’adjudicació d'aquest.
La petició de pròrroga del passat mes de novembre venia motivada pel fet que els pressupostos de la Generalitat de Catalunya incloguessin, tal com s’havia compromès el mateix Govern de la Generalitat, una ampliació pressupostària per fer front a aquest estudi de manera supramunicipal.
Passats els terminis legalment previstos sense comptar amb el pressupost de la Generalitat, i per tal de complir amb el que preveu la llei de contractes del sector públic, l’Ajuntament de Tarragona ha decidit adjudicar definitivament l’estudi de la qualitat de l’aire.
L’objecte del contracte és la realització d’un estudi de la qualitat de l’aire de Tarragona que tindrà una durada de 2 anys i 7 mesos. L'estudi haurà de determinar la qualitat de l’aire present al municipi de Tarragona amb la identificació qualitativa i quantitativa d’un ampli espectre dels COV presents a l’aire ambient, alguns dels quals puguin tenir efectes perillosos per a la salut, ser precursors de l’ozó o puguin produir molèsties olfactives.
L’estudi analitzarà la presència de fins a 72 compostos en un mínim de 6 ubicacions del municipi de Tarragona en diferents moments tant del dia com de l’any.
Tot i tirar endavant amb l’adjudicació de dit contracte, el Govern de l’Ajuntament de Tarragona segueix considerant que els resultats que se’n puguin extreure a nivell municipal no seran representatius de la totalitat de la realitat dels municipis amb proximitat als polígons químics i petroquímics, ja que només es podrà executar dins del terme municipal de Tarragona i sense cap competència per anar a les diferents empreses. És per aquesta raó que es reafirma en la necessitat que sigui la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona, qui dugui a terme un estudi complet, extens i amb garanties. I per aquest mateix motiu, l’Ajuntament de Tarragona oferirà les dades resultants de l’estudi als òrgans superiors competents per a ser utilitzats i incorporats a nous possibles estudis supramunicipals.
ECP celebra l'adjudicació però assegura que seguirà fiscalitzant-ne el desenvolupament
Després de mesos de retards «injustificats», segons En Comú Podem Tarragona, l’Ajuntament ha adjudicat finalment l’estudi sobre la qualitat de l’aire a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), un projecte que tindrà una durada de 2 anys i 7 mesos i que analitzarà fins a 72 compostos contaminants en almenys sis punts del terme municipal. ECP ha celebrat aquesta adjudicació, però ha deixat clar que continuarà vigilant de prop el desenvolupament de l’estudi.
La decisió s’ha pres pocs dies després d’una reunió celebrada el passat 8 d’abril entre el conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, i representants d’ECP, encapçalats pel portaveu Jordi Collado. En aquesta trobada, el grup va reiterar la urgència de posar en marxa l’estudi, considerant «inadmissible« que el contracte, licitat des del 23 de març de 2024 amb un pressupost de 600.000 euros, encara no hagués estat adjudicat tot i estar pendent des del desembre.
«Els terminis han estat del tot desproporcionats tenint en compte les característiques tècniques del contracte», han denunciat des d’ECP, que atribueix la reactivació del procés a la pressió exercida pel grup. Segons Collado, aquesta és una victòria ciutadana i una resposta a una demanda creixent davant la preocupació pels nivells de contaminació a la ciutat.
El grup també ha recordat que la Generalitat havia admès no tenir intenció de promoure cap estudi sobre la qualitat de l’aire a Tarragona, una situació que consideren «greu i inacceptable» i que justificaria la necessitat d’actuar des del govern local sense més dilacions.
L’adjudicació arriba en un context especialment sensible, marcat per la publicació recent de dades de l’Observatori de la Qualitat de l’Aire, que ECP qualifica de «demolidores». El grup alerta que «la qualitat de l’aire a Tarragona pot estar directament relacionada amb malalties greus que afecten la població» i aposta per una revisió profunda dels processos industrials per tal de reduir la contaminació de manera efectiva.
Jordi Collado ha posat d’exemple les plantes de BASF a Alemanya, que funcionen amb circuits tancats, i ha remarcat la necessitat d’una reconversió urgent per garantir una indústria neta al territori.