Medi Ambient
Fiscalia vigila possibles vessaments de pèl·lets a les platges tarragonines
El ministeri públic obrirà una investigació si es repeteixen
Fiscalia ha obert un expedient governatiu per fer un seguiment i control de les platges tarragonines, especialment la de la Pineda, arran de l’arxivament de la investigació dels vessaments de pèl·lets el setembre de l’any passat. Llavors, el ministeri públic va argumentar que no s'havien pogut localitzar l'origen ni el moment en què s’havien vessat els microplàstics.
Des de l’arxivament, el fiscal de Medi Ambient es reuneix trimestralment amb els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i els Agents Rurals per analitzar mostres que recullen per crear una base de dades. En una entrevista a l’ACN, la fiscal en cap, María José Osuna, afirma que si aconsegueixen localitzar l’origen dels abocaments, no descarten obrir una nova instrucció.
La fiscal en cap explica que les reunions entre el fiscal de medi ambient i els cossos policials i dels rurals permetran crear una base de dades per conèixer en un futur el possible impacte dels pèl·lets a les platges de Tarragona, Salou i Vila-seca. Aquesta darrera és la platja que acumula el nombre més gran de pèl·lets. «Volen saber si canvia la composició i quins components tenen per fer un estudi», detalla Osuna. «És un control que té un impacte de tipus administratiu, no penal, per ara, però mai se sap», avisa Osuna.
De fet, l’arxivament de la investigació el setembre passat es va donar pel fet que no es va poder concretar l’origen dels vessaments ni atribuir episodis concrets a les empreses inspeccionades. Llavors, Fiscalia va determinar que les investigacions dels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Agents Rurals no van permetre detectar un abocament «amb entitat suficient» que suposés un «comportament delictiu». «No teníem prou dades per arribar a una conclusió, ara, estem controlant més per saber si a la llarga tindrem prou dades per arribar a una conclusió de l'origen d'aquests pèl·lets», defensa Osuna.
En les trobades trimestrals, es valoren els resultats de les mostres preses pels agents. Tot i que reconeix que es tracta d’un futurible, la fiscal en cap no descarta que les dades recollides permetin obrir una nova investigació. «Si arribem a la conclusió de l'origen i de l'impacte dels pèl·lets, és evident, que podria derivar en una altra investigació», subratlla. En aquest sentit, destaca que aquest control també pot contribuir a fer que les companyies de la indústria química apliquin mesures preventives. «És important el control perquè les empreses de l'entorn, que poden estar provocant aquest fenomen, saben que els estem controlant, i potser, només amb això poden prendre les mesures adients per evitar que continuï passant», sosté.
L’arxivament de la investigació
El ministeri públic va començar a investigar els possibles vessaments de pèl·lets a les platges tarragonines el 16 de gener de 2024 arran dels abocaments d'aquests microplàstics en diversos punts de la costa atlàntica i cantàbrica el desembre de 2023. De fet, va incorporar a les noves diligències, les investigacions que ja havien fet agents de la Guàrdia Civil el 2019, malgrat que el jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona n’havia arxivat la instrucció.
Durant la segona investigació, es van inspeccionar dotze empreses: Katoen Natie, SK Pri-macor Europe S.L.U., Transformadora de Etileno A.I.E., Berry Globals PGI Spain SLU, Ravago Plásticos S.A, Polymers Service Logistics SA (Chemieuro), Schmidt Ibérica SA, Repsol Química S.A., Traxpo SLU i Soprema Ibérica, Logis Puerto SL, Elyx Polimers SL i Macresac SA.
Finalment, el ministeri públic va concloure que no s'havia detectat un vessament «amb entitat suficient» que permetés «intuir un comportament delictiu per part de les empreses investigades i altres persones o companyies no investigades». Entre les seves conclusions, també va indicar que és complex determinar l'autoria i el grau de responsabilitat, ja que les empreses es troben als polígons industrials, on moltes vegades comparteixen lloc físic i sistemes d'aigües fluvials.