Política
ERC proposa fer una zona esportiva municipal a la Ciutat Residencial
Reclamen que la Generalitat cedeixi la gestió a l'Ajuntament
El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona presentarà una moció pel pròxim Consell Plenari per reclamar l’obertura de la zona esportiva de la Ciutat Residencial com a equipament públic, gestionat pel Patronat Municipal d’Esports. Aquesta proposta vol donar resposta a la manca d’instal·lacions esportives públiques als barris de Llevant, una reivindicació reiterada per les entitats veïnals de la zona.
Cal recordar que aviat s’iniciaran les obres per reformar tota la Residencial per convertir-la en un nou equipament de turisme familiar i juvenil. Una inversió de 15,2 milions d’euros per part de la Generalitat de Catalunya i finançada a través dels Fons Next Generation.
Segons el portaveu adjunt d’ERC, Xavi Puig, «la zona esportiva de la Ciutat Residencial és una oportunitat per revertir el dèficit d’equipaments esportius públics a Llevant i oferir un espai públic, obert i municipal per a tota la ciutadania». Puig destaca que «després de desencallar la inversió principal, cal pensar en la segona fase que passa perquè la Generalitat cedeixi la zona esportiva a l’Ajuntament». Els republicans valoren la idoneïtat de recuperar aquest equipament en un entorn on destaca la platja Llarga, el Club de Vela i l’imminent passeig ciclable de Llevant.