Gastronomia
Els còctels per beure la història de Tarragona
La cocteleria Red Lab ha ideat una carta de begudes inspirada en diferents elements patrimonials de la ciutat
Qualsevol tarragoní o visitant pot passejar pels diferents espais patrimonials de la ciutat, conèixer els racons més únics o llegir sobre la seva història. I, a partir d’avui, també els pot beure. Gràcies a la cocteleria Red Lab i als seus impulsors, Noelia i Jose, que han ideat una carta de diferents còctels inspirants en els monuments de Tarragona. «La carta neix de l’amor que tenim per la ciutat. Intentem relacionar els diferents elements patrimonials amb diferents gustos i aromes, utilitzant producte local», expliquen els gerents de l’establiment.
Un exemple és l’Amfiteatre, un dels còctels estrella, que a nivell visual evoca al color terrós de l’arena i al vermell de la sang dels gladiadors. «Els ingredients estan inspirats en les lluites de gladiadors. Utilitzem granadina per simbolitzar la sang. També hi ha marrasquino, un licor dolç, i chartreuse», exposen els creadors. Els ideòlegs han estat treballant més d’un any en la carta i diferents còctels s’han quedat pel camí. «Hem anat fent seleccions i intentant buscar un equil·libri perquè siguin begudes atractives», afegeixen.
El Balcó, les platges i la Via Augusta
Un altre còctel estrella és el Via Augusta. «Hem fet referència a la via que travessava tot Europa buscant ingredients que arribessin de Roma. I també utilitzem Pi de la Platja Llarga», explica la parella. A partir d’avui, ja es podran demanar les begudes, que estaran disponibles durant un any a la cocteleria. El Balcó del Mediterrani, l’Amfiteatre, la Muralla o les platges del Miracle i Llarga també prenen protagonisme a la carta amb el seu còctel propi. «Hem buscat també referències de la infància, ja que som tarragonins. Ha sigut una feina de bojos», expliquen. El còctel Mercat vol ser un homenatge a la gent que hi treballa. «Els ingredients que utilitzem són d’origen animal. Fem un fat wash de formatge de cabra, una tècnica amb la que fas passar el formatge per tot el procés de creació. Genera uns gustos diferents als habituals en una beguda així», indiquen els creadors.
Amb tot, cinc anys després d’obrir l’establiment, els seus gerents expressen que cada cop veuen més interés pels còctels a la ciutat. «Abans la gent no sortia del Mojito o el San Francisco. Ara s’atreveixen més. Estem molt acostumats a la cultura del vi, però no tant a la del còctel», conclouen. Al Red Lab poden arribar a oferir uns 200 còctels diferents. «Tenim molta clientela estrangera i veiem com en aquesta cultura ens porten la davantera», expressen.