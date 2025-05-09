Religió
La Conferència Episcopal Tarraconense expressa la seva «comunió» amb el nou papa
Prega perquè Déu l'ompli de la seva gràcia per acomplir el seu ministeri per presidir les esglésies «en la caritat»
Els arquebisbes i bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han donat «gràcies a Déu» per l'elecció del Papa Lleó XIV i han expressat la seva «comunió» amb ell. En un comunicat, han pregat perquè «Déu l'ompli de la seva gràcia perquè pugui acomplir plenament el seu ministeri de presidir totes les esglésies en la caritat i ajudar-les a donar testimoni de Jesucrist i del seu evangeli».
Han demanat també als fidels que «elevin pregàries al Senyor perquè enforteixi Sa Santedat el Papa Lleó XIV i el faci 'servent dels servents de Déu', a imatge de Jesucrist, que no va venir a ser servit sinó a servir i a donar la vida per tothom».