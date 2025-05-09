Laboral
CCOO denuncia el tancament del centre nodal de Correus a la demarcació de Tarragona
El sindicat avisa que emprendran accions legals per defensar els drets dels treballadors
CCOO denuncia el tancament «unilateral» del centre nodal de Correus a la demarcació de Tarragona. Segons el sindicat, es tracta d’un dels 36 que es pretenen tancar en els pròxims mesos. Després de tres reunions de negociació, els sindicalistes critiquen que l'empresa ha mantingut una actitud «d'imposició» i ha «aprofitat» la reestructuració per fer un ajust de costos laborals i introduir canvis «substancials i regressius» en l'organització del treball.
En concret, denuncien mobilitats geogràfiques «forçoses i desproporcionades, sense compensacions adequades» o la pèrdua de drets retributius en suprimir-se plusos de nocturnitat, entre d’altres. Davant d’això, no descarten accions judicials en defensa dels drets dels treballadors.