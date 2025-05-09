Neteja
Caixa o faixa: al juliol comença la nova empresa de la brossa a Tarragona o es torna a l’inici
L’Ajuntament defensa que els recursos que es puguin presentar en un futur no paralitzaran el procés
«Quan acabarà tot això?». Aquesta pregunta se l’hauran fet molts ciutadans, treballadors i polítics a Tarragona a l’hora de pensar en la disputa pel nou contracte de la brossa. La resposta és que, si tot va com preveu l’Ajuntament, acabarà al juliol. Enmig de l’estiu serà quan el Tribunal Català de Contractes resoldrà els recursos especials que FCC i GBI Paprec han interposat a l’adjudicació del contracte a Urbaser del mes passat. El Tribunal ha admès a tràmit els recursos, segons va avançar el Diari de Tarragona i ha confirmat el Diari Més. Segons expliquen fonts del Departament d’Economia de la Generalitat, l’òrgan del qual depèn el Tribunal, tot i ser un ens independent, la resolució es preveu en dos mesos.
Això suposarà que el juliol serà caixa o faixa. O se signa el contracte i arrenca el nou servei o es torna a reiniciar el projecte. Així ja ho va manifestar aquesta setmana el secretari general del consistori, Joan Anton Font, qui va exposar que l’informe jurídic de l’Ajuntament presentat al Tribunal defensa que no s’haurien d’admetre a tràmit els recursos perquè les reclamacions ja es van jutjar l’any passat.
Ara bé, Font va reconèixer que l’admissió a tràmit «té el seu fonament jurídic, no ho podem negar». Cal destacar que aquesta acció paralitza el procés fins la seva resolució, però no vol dir que doni la raó a cap de les parts. Serà caixa o faixa també perquè, segons defensa l’Ajuntament, cap dels recursos que puguin interposar les empreses a posteriori, si no estan d’acord amb la resolució, paralitzaran el procés.
«Els departaments jurídics del consistori han analitzat aquesta qüestió. Cap resolució sobre cap administració amb conseqüències econòmiques comporta la suspensió», va defensar Font. En aquest sentit, el consistori exposa que el TSJC ja va exposar en primera instància que no suspendria el procés perquè el Tribunal és un òrgan especialitzat i perquè es tracta d’una qüestió econòmica. «Amb diners tot s’arregla», va reblar Font.
Des de l’oposició, l’admissió a tràmit dels recursos s’analitza de formes diferents. «L’admissió contradiu la versió de l’Ajuntament. Tot el que patim és fruit d’un error còsmic de Viñuales», exposa Xavi Puig, conseller d’ERC. «S’hauria d’haver demanat un aclariment de la resolució», afegeix. Des de Junts, Jordi Sendra expressa que «aquesta admissió a tràmit pot suposar un entrebanc, sí, però si no haguéssim actuat encara estaríem atrapats en la paràlisi». «No volen assumir el cost d’unes decisions impopulars, i prefereixen amagar-se darrere d’un dictamen jurídic», conclou Jordi Collado, d’ECP.