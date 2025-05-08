Societat
El Telèfon de l’Amistat celebra el sopar benèfic aquest dissabte
L’acte tindrà lloc al Refugi 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona
El Refugi 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona acollirà, de nou, el Sopar benèfic pel Telèfon de l’Amistat. L’acte, que l’organitza l’Associació Amics de Loreto de Tarragona i Pares Rogacionistes, tindrà lloc aquest dissabte a les 21:30 hores. Com cada any, la cita té l’objectiu de recaptar fons per poder mantenir la labor social que du a terme l’entitat amb aquesta iniciativa, que va néixer l’any 1978 per iniciativa del pare Carmelo Capizzi.
Enguany l’entrada per poder assistir al sopar té un preu de 50 euros i es pot adquirir al Santuari del Loreto, al Centre Fuji de Tarragona, a la Casa Figueras i al Minimum. També es poden reservar telefònicament i pagar-les a l’entrada. El Telèfon de l’Amistat (977 231 111) està actiu les 24 hores del dia, i rep tota mena de trucades.
Els encarregats d’atendre les trucades també compten amb una xarxa de contactes amb associacions i entitats que poden prestar ajuda els usuaris en casos concrets. El sopar se celebra des de 1989 per poder recaptar fons i poder continuar ajudant a les persones. També s’ha habilitat una fila zero per qui no pugui assistir-hi.