Societat
Un quart de segle de comunicació km0
L’agència tarragonina Feeling Wow celebra la fita i repassa la seva trajectòria
Fa 25 anys, comunicar era una altra cosa. No existien les xarxes socials, les marques tenien webs senzilles —si en tenien—, i les paraules branding, Tiktok i algoritme encara no havien entrat en els nostres vocabularis. I és que el nou segle, lluny d’arribar amb la fi del món o un col·lapse massiu de la tecnologia, va suposar un auge imparable d’aquesta.
«La comunicació és un sector que viu una evolució constant. Abans ens limitàvem a dissenyar logos, o elaborar manuals de marca, ara ens demanen branding, campanyes, dissenys web, assistència amb les xarxes... un servei més integral. Ha estat un canvi total de paradigma», explica Valeria Russo, directora de Feeling Wow.
L’agència tarragonina celebra enguany 25 anys, un quart de segle en el qual, apunta Russo, han hagut d’adaptar-se a molts canvis, mirant sempre endavant, però sense deixar enrere la seva essència. «La paraula que triaria per definir-la és propera», assegura la directora.
«Quan vaig començar érem quatre gats en un setè pis de la Rambla Vella», recorda Xavi Pallarès, creatiu de l’agència, que hi treballa des de fa 18 anys. El que va néixer com un «negoci gairebé familiar», assenyala, va anar creixent fins que es va convertir en un equip multidisciplinari que treballa estratègia, creativitat i disseny.
«Hem evolucionat juntament amb el sector, tampoc tenim més opcions. És veritat que si ara mirem enrere sembla un canvi molt ‘bèstia’, però ha estat una adaptació natural, l’hem viscut dia a dia», apunta el creatiu. «Bé, ara estem veient com es repeteix la història amb la intel·ligència artificial», indica Russo.
«Més que un enemic, s’hauria de veure com un assistent», opina. «En el seu moment pensaven que el Photoshop trauria la feina als fotògrafs, però no va ser així. Al final és una eina més que ens ha de servir per estalviar-nos treball mecànic i guanyar més temps per poder treballar la creativitat», afegeix Pallarès.
Una agència de proximitat
«Avui dia, veure una empresa que celebra 25 anys ja és sorprenent», reflexiona el creatiu. «Malauradament, hem vist tancar molts negocis de la ciutat, sobretot arran de la Covid. Nosaltres hem tingut la sort de sobreviure una pandèmia, cosa que es diu ràpid, però no és una fita menor», considera la directora.
Aquest èxit, indiquen, s’ha aconseguit malgrat la centralització que sovint es dona al sector, per què sí, és possible prosperar a Tarragona. «Sembla que fora de Barcelona no hi ha carrers asfaltats», bromeja Pallarès. «Però aquí també hi ha moltíssim talent i les mateixes necessitats», assegura.
De fet, explica Russo, els seus clients pertanyen gairebé exclusivament al Camp de Tarragona, i no són noms petits. «PortAventura World és un dels nostres clients principals, portem treballant plegats des dels nostres inicis, i tenim una relació molt especial», explica. «Ells també estan d’aniversari i ens hem encarregat de dissenyar el seu logotip dels 30 anys», afegeix.
El parc d’atraccions forma part d’una llarga llista. «Treballem amb el Patronat de Turisme, l’Ajuntament de Vilaseca, l’AEQT, el Port de Tarragona...», detalla. «Ser una agència de proximitat no vol dir únicament estar físicament a prop, sinó ser accessibles, donar una resposta ràpida, i crec que és això el que ens defineix», explica Pallarès.
Per celebrar aquest aniversari, Feeling Wow ha organitzat El Gran Sarau del(s) 25, una festa que pretén «fugir dels esdeveniments corporatius rígids», conservant l’essència «desenfadada» de l’agència. De fet, la invitació pren la forma d’un got de plàstic, típic d’una revetlla de festa major. «Volíem que fos com quedar amb algú que et fa il·lusió veure per fer un vermut», conclou el creatiu.