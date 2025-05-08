Turisme
Parc Riu Clar estrena la seva pròpia ruta històrica gràcies a l’alumnat de l’Institut Vidal i Barraquer
Una iniciativa educativa i comunitària acosta la història del barri a la ciutadania de Tarragona
Parc Riu Clar ja compta amb una nova eina per redescobrir la seva identitat: una ruta històrica elaborada pels alumnes de l’Institut Vidal i Barraquer en col·laboració amb la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona. La presentació oficial tindrà lloc demà divendres, 9 de maig, a les 10 h al local de l’Associació de Veïns del barri, situat al carrer Lluís Bonet Amigó, 2. L’acte comptarà amb la participació de la consellera Sandra Ramos, així com representants de les entitats implicades en el projecte.
Aquest és el segon any consecutiu que es desenvolupa el projecte Fem barri: Rutes històriques, una iniciativa que té com a objectiu apropar la història local als veïns i veïnes dels diferents barris de la ciutat. Després de l’èxit obtingut l’any passat amb la ruta pel barri de Sant Salvador, enguany ha estat el torn de Parc Riu Clar.
La ruta inclou dotze punts d’interès escollits per la seva rellevància històrica, arquitectònica i cultural. Al llarg del recorregut, els visitants podran descobrir espais emblemàtics, anècdotes del passat i reivindicacions veïnals que han marcat la vida del barri. Tot plegat, fruit d’una recerca rigorosa i del treball de camp dut a terme per l’alumnat implicat en el projecte.
La presentació de la ruta comptarà amb les intervencions de l’alumnat, el director de l’Institut Vidal i Barraquer, Xavier Munté, el coordinador de la Xarxa de Centres Cívics, Amat Callén, i el cap del servei d’Arxiu i Documentació Municipal, Joaquim Nolla.
Els continguts desenvolupats poden consultar-se en línia al web municipal: Ruta històrica pel barri de Parc Riu Clar. A més, la ruta s’inclourà en la programació de tardor de la Xarxa de Centres Cívics i es podrà seguir en format guiat amb l’antropòleg Federico Bardají, qui també ha col·laborat en el projecte.
La iniciativa ha estat possible gràcies al suport de l’Associació de Veïns Amics de Parc Riu Clar, l’Arxiu Municipal de Tarragona i Tarragona Ràdio. Un projecte que demostra que la història també es construeix des de l’aula i des del barri, amb la mirada jove com a protagonista.