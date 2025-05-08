Obres
L’enderroc de la plataforma del Miracle de Tarragona supera el 50% de l’execució
El calendari previst es manté i acabarà a l’agost, tot i que els treballs avancen a molt bon ritme
Els treballs d’enderroc de la plataforma de la platja del Miracle avancen a molt bon ritme. Segons apunten fonts municipals, l’enderroc del conegut popularment com ‘Mamotreto’ ja ha superat el 50% de la seva execució. Tot i això, el calendari previst per l’Ajuntament es manté igual i els treballs s’espera que acabin a l’agost. En les pròximes setmanes, s’enllestirà la part més visual de l’obra i l’estructura de ciment ja quedarà totalment desapareguda.
L’enderroc de la superestructura s’està realitzant d’est a oest. De tal manera que en primer lloc s’ha enderrocat la rampa d’accés est i s’ha anat avançant de manera successiva fins arribar a l’altre extrem de la plataforma. Posteriorment, s’ha procedit a la demolició dels edicles per col·lapse, i a partir d’aquí es durà a terme la demolició de les estructures de formigó amb pinça hidràulica instal·lada sobre retroexcavadora.
Un cop feta la demolició, es desgranarà el formigó armat a fi de reduir la mida dels residus resultants i es separarà la ferralla del formigó a mida suficient per a la seva revalorització. Uns sis camions banyera seran els encarregats de transportar tots els materials resultants entre ferros i paviment fins al lloc de la seva revalorització.
Uns treballs en conjunt que han de suposar la transformació total d’aquest espai. En total, es retiraran 12.000 tones de ciment. Vallès Grup, l’empresa encarregada de l’enderroc, reutilitzarà la runa per a altres projectes constructius. En paral·lel a les obres, s’està treballant en la redacció del projecte de renaturalització de l’espai, que finançarà i executarà el departament de Costes de l’Estat.
Espai per la ciutadania
El govern municipal encara no ha donat més detalls del projecte, però sí que ha expressat en diverses ocasions que la voluntat és que l’espai resultant de la intervenció sigui per a la ciutadania. Així, es vol millorar els itineraris de l’entorn. Aquest procés inclourà la retirada dels fonaments de l’estructura, la recuperació del sistema dunar i la creació de zones verdes de transició.
La plataforma es va construir entre 1998 i el 2001 i ocupava una superfície de 8.653 metres quadrats. L’estructura portava tancada des del 2013 i el cost dels treballs d’enderroc és de 359.000 euros. Fins que acabin els treballs, un 25% de la platja del Miracle estarà tancada al públic i la mobilitat a la zona estarà restringida.