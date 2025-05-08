Policial
Investiguen l'intent de robatori a l'Església de Sant Magí de Tarragona
La Guàrdia Urbana ha obert una investigació per esclarir els fets
La Guàrdia Urbana de Tarragona investiga un intent de robatori a les dependències de l'Església de Sant Magí de Tarragona. Segons ha avançat el Diari de Tarragona, els fets haurien passat la matinada del dimecres quan dos individus haurien accedit a l'interior del temple del Portal del Carro. Finalment, els lladres haurien marxat sense emportar-se res però causant destrosses.
Arran dels fets hauria saltat l'alarma i es va alertar als la Guàrdia Urbana i als Mossos d'Esquadra. L'edifici s'utilitza com a punt de venda de records i ciris, així com de sala de reunions de la Confraria de Sant Magí i els portants de l'aigua de Sant Magí.