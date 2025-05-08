Recerca
Investigadors de la URV engeguen un projecte per planificar l’ús públic del Bosc de la Marquesa
L'objectiu és definir un model de gestió que combini la conservació dels valors naturals d'aquest espai emblemàtic del litoral tarragoní i el turisme responsable
La Fundació del Bosc de la Marquesa i la Universitat Rovira i Virgili han posat en marxa el Projecte de Planificació de l’Ús Públic del Bosc de la Marquesa, per tal de definir un model de gestió activa que combini la conservació dels valors naturals d’aquest espai emblemàtic del litoral del municipi de Tarragona amb la possibilitat de gaudir-ne de manera responsable.
El projecte està liderat per les investigadores del Departament de Geografia de la URV, Alba Font i Marta Nel·lo, i compta amb la participació activa d’estudiants dels graus en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat, i en Turisme i Hoteleria, afavorint la transferència de coneixement i l’aprenentatge pràctic. Durant els propers mesos, es convocaran també els agents del territori implicats per tal que puguin participar en la definició i validació de les propostes d’actuació.
L’objectiu principal és dissenyar una estratègia integral d’ús públic que sigui compatible amb la preservació dels valors ecològics, culturals i paisatgístics de l’espai. El projecte inclou la promoció d’un turisme responsable i la implementació de mesures específiques per protegir-ne el patrimoni natural, cultural i recreatiu.
Aquesta activitat s’emmarca dins del projecte «Restauració i gestió d’HIC i espècies de flora protegida al Bosc de la Marquesa», que ha rebut una subvenció del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
El Bosc de la Marquesa forma part de la Xarxa Natura 2000 i està catalogat com a Lloc d’Importància Comunitària (LIC) per la Unió Europea. Donat el seu alt valor ecològic, hi estan prohibides activitats com ara acampar, encendre foc, llençar escombraries, pescar i caçar. Les 90 hectàrees de l’espai són una mostra pura i única de litoral mediterrani i el seu ecosistema és d’especial interès científic per la presència d’espècies i hàbitats únics.