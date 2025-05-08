Neteja
La FAVT reclama un servei de recollida de residus «digne i eficient»
Exigeixen responsabilitats al consistori pel «caos» del contracte
La Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) va expressar ahir la seva «profunda preocupació» per la situació que envolta el contracte de recollida de residus de la ciutat. Segons denuncia l’entitat, les darreres al·legacions presentades per les empreses FCC i GBI Paprec davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic se sumen als procediments ja oberts al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Jutjat Contenciós Administratiu número 2 i al Jutjat d’Instrucció número 3.
Des de la FAVT adverteixen que aquest bloqueig no només està ajornant la posada en marxa d’un servei essencial per a la ciutat, sinó que també posa de manifest una «preocupant falta de rigor i previsió» per part de l’Ajuntament de Tarragona. Consideren que el conflicte administratiu i legal està tenint un impacte directe en la vida dels ciutadans, que «pateixen les conseqüències d’un servei de recollida de brossa deteriorat i d’una gestió municipal marcada per l’opacitat i la manca de direcció clara».
Davant d’aquesta situació, la FAVT exigeix al consistori que actuï «amb urgència, transparència i responsabilitat» per desencallar el conflicte i garantir un servei «digne, eficient i al servei dels veïns i veïnes». «No podem acceptar que la ciutadania continuï pagant les conseqüències d’una gestió fallida», conclouen.