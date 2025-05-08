Política
ERC exigeix la renovació urgent del conveni per garantir la conservació del conjunt arqueològic de Tàrraco
Els republicans insten a l'Estat que assumeixi també part de la seva responsabilitat en aquest àmbit
El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat, a l’última Comissió de Cultura del Parlament, una proposta de resolució per instar el Govern a renovar, en el termini de màxim d’un mes, el conveni de conservació preventiva i manteniment del conjunt arqueològic de Tàrraco. Aquest conjunt, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO l’any 2000, celebra enguany el seu 25è aniversari com a patrimoni reconegut.
La diputada tarragonina i portaveu d’ERC a la Comissió de Cultura, Raquel Sans, ha subratllat la importància d’actuar amb celeritat per garantir la protecció d’aquest llegat històric. «Tàrraco és un patrimoni d’un valor incalculable. La seva conservació requereix molts recursos i, tots i els esforços de l’Ajuntament i la Generalitat, cal garantir que aquest llegat es mantingui en condicions òptimes».
Aquest acord ja es va impulsar durant el govern municipal de l’alcalde republicà, Pau Ricomà, quan es va pactar que l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat aportarien 200.000€ anuals fins el 2023 per destinar a protecció i manteniment del patrimoni històric de Tàrraco. Tot i això, Sans ha denunciat la manca d’implicació de l’Estat espanyol en la conservació d’aquest patrimoni. «És cert que l'Estat ha fet deixadesa de funcions en la seva aportació al patrimoni. Per això des d’ERC reclamem que Tarragona rebi el mateix suport que altres ciutats patrimoni de la humanitat, amb una aportació mínima de 100.000 euros anuals per part de l’Estat, a més de la que ja fan Ajuntament i Generalitat».
La diputada ha recordat que, quan ERC va arribar al govern municipal, es van trobar situacions greus derivades de la manca de manteniment, com la necessitat de tancar espais emblemàtics, com l’Amfiteatre, per la seva mala conservació. Per això, Sans ha reivindicat que «la renovació del conveni és imprescindible per assegurar una gestió preventiva i evitar actuacions d’urgència».
La proposta dels republicans és per una gestió realista i responsable. «Passar de 0 a 100.000€ ja és un pas important i necessari. Volem garantir recursos reals i efectius, no promeses impossibles», ha subrallat Raquel Sans.
Amb aquesta proposta, Esquerra Republicana referma el seu compromís amb la protecció i promoció del patrimoni històric de Tarragona, apostant per una gestió rigorosa, sostenible i a l’alçada del valor universal d’aquest llegat.