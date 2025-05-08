Successos
Dos grups s'enfronten al barri de Sant Salvador amb matxets i pals
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets
El barri de Sant Salvador de Tarragona va ser escenari, dimarts la tarda, d'una batalla campal entre dos grups que anaven amb matxets i pals. A les xarxes socials s'ha pogut veure un vídeo de l'espectacular baralla amb una desena de persones implicades. Els Mossos han obert una investigació.
La disputa s'hauria produït cap a les set de la tarda a la zona d'Interblocs. En aquests dos grups s'haurien intercanviat cops. Durant el vídeo es pot veure com apareixen tres persones amb pals i matxets. Finalment, es veu com un vehicle acaba emportant-se per davant a tres persones, sense que resultin ferides.
Els veïns de la zona van alertar a la policia autonòmica però quan van arribar les patrulles els participants de la batalla s'havien dispersat i no es trobaven al lloc dels fets. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets.