Dos grups s'enfronten al barri de Sant Salvador amb matxets i pals

Greu topada frontal a l'N-240 a l'Espluga de Francolí entre dos turismes

Successos

Uns instant de la batalla campal a Sant Salvador.

Uns instant de la batalla campal a Sant Salvador.

El barri de Sant Salvador de Tarragona va ser escenari, dimarts la tarda, d'una batalla campal entre dos grups que anaven amb matxets i pals. A les xarxes socials s'ha pogut veure un vídeo de l'espectacular baralla amb una desena de persones implicades. Els Mossos han obert una investigació.

La disputa s'hauria produït cap a les set de la tarda a la zona d'Interblocs. En aquests dos grups s'haurien intercanviat cops. Durant el vídeo es pot veure com apareixen tres persones amb pals i matxets. Finalment, es veu com un vehicle acaba emportant-se per davant a tres persones, sense que resultin ferides.

Batalla campal Sant Salvador

Els veïns de la zona van alertar a la policia autonòmica però quan van arribar les patrulles els participants de la batalla s'havien dispersat i no es trobaven al lloc dels fets. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets.

