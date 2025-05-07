Societat
Tarragona instal·la una cabina misteriosa per celebrar la Setmana Mundial del Compostatge
L'instal·lació es troba situada a la Rambla Nova
Des d'aquest dimecres, la Rambla Nova de Tarragona compta amb una cabina misteriosa en motiu de la Setmana Mundial del Compostatge. L'Agència de Residus de Catalunya, en col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona, l'ha ubicat en un dels punts més emblemàtics de la ciutat amb l’objectiu d’interpel·lar als vianants i generar interès per la sostenibilitat a través del compost.
La cabina, oberta fins a les 14 h, amb el missatge Entra si t’agraden les maduixes acompanyada també per dos educadors ambiental que complementen aquesta experiència sensorial i educativa. A més, totes les persones que participin rebran un obsequi relacionat amb la iniciativa.
La consellera de Neteja, Sonia Orts, ha participat en l’activitat i ha declarat que «és una oportunitat per als tarragonins per aprendre el recorregut d’un compost, des del residu al cultiu». També ha agraït la inclusió de la ciutat dins de la iniciativa i així «fomentar que la ciutadania participi en activitats emmarcades en sostenibilitat i reciclatge».
L’activitat ha passat per Lleida i, aquest dijous dia 8 de maig, es traslladarà a Barcelona després del seu pas per Tarragona. En col·laboració també amb la Generalitat de Catalunya, la iniciativa s’emmarca amb els objectius de l’Ajuntament de Tarragona de fomentar del reciclatge i la sostenibilitat.