Teatre
Tarragona dona el tret de sortida a la 32a edició de la Mostra de Teatre Jove
Totes les funcions començaran a les 20.30 h amb entrada lliure i les cròniques es podran llegir al Diari Més
Aquest vespre arrenca la 32a edició de la Mostra de Teatre Jove de Tarragona. Fins al 19 de juny, un total d’11 companyies joves i grups educatius presentaran els seus espectacles al Teatre Tarragona. Totes les funcions començaran a les 20.30 h amb entrada lliure fins a completar aforament i les cròniques es podran llegir al Diari Més.
Durant les set setmanes de la Mostra, es podrà gaudir d’una programació que combina creacions originals i pròpies amb adaptacions lliures de grans autors com Àngel Guimerà i Bertolt Brecht. Els grups participants són, Aula de teatre de la URV, Ex Nihilo, Dissident Cia, (H)istrionis Teatre, Vis de Vanadi, Tornavís Teatre, Lestonnac-L’Ensenyança, 30 segons, Calfolavi teatre, Aula de teatre de l’Espai Jove Kesse i ExpresaT companyia jove.
Creació pròpia
La Mostra, que enguany destaca per l’alt component de creació pròpia, s’obre amb l’obra La ruleta d’un casino a càrrec de l’Aula de Teatre de la URV. Fundada l’any 1994, l’Aula de Teatre és un espai de formació, experimentació i creació escènica, pensat perquè els estudiants i la comunitat universitària puguin viure una experiència artística i col·lectiva enriquidora, més enllà de l’àmbit estrictament teatral. Amb la direcció de Joan Rioné i la coordinació general de Joan Pascual, presenten una obra que reflexiona, amb un llenguatge contemporani, sobre l’atzar, les addiccions i les contradiccions del nostre entorn social.
Classe de Marc Sarrats
A més de les funcions, la Mostra també ofereix espais de diàleg i reflexió com el fòrum posterior als espectacles. Complementant la programació amb activitats formatives, com la classe magistral d’humor amb Marc Sarrats que es realitzarà el diumenge 8 de juny. La Mostra de Teatre Jove és una iniciativa coorganitzada pel Servei Municipal de Joventut i la Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, conjuntament amb els grups de teatre participants. L’objectiu és promocionar el teatre jove com a eina de creació, d’expressió i de teixit social a la ciutat.
D’aquesta forma, aquest certamen es consolida a la ciutat com una de les cites culturals més participatives.