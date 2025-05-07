Diari Més

Tarragona dona el tret de sortida a la 32a edició de la Mostra de Teatre Jove

Totes les funcions començaran a les 20.30 h amb entrada lliure i les cròniques es podran llegir al Diari Més

Imatge d’una de les obres del certamen: ‘La ruleta d’un casino’.

Redacció

Aquest vespre arrenca la 32a edició de la Mostra de Teatre Jove de Tarragona. Fins al 19 de juny, un total d’11 companyies joves i grups educatius presentaran els seus espectacles al Teatre Tarragona. Totes les funcions començaran a les 20.30 h amb entrada lliure fins a completar aforament i les cròniques es podran llegir al Diari Més.

Durant les set setmanes de la Mostra, es podrà gaudir d’una programació que combina creacions originals i pròpies amb adaptacions lliures de grans autors com Àngel Guimerà i Bertolt Brecht. Els grups participants són, Aula de teatre de la URV, Ex Nihilo, Dissident Cia, (H)istrionis Teatre, Vis de Vanadi, Tornavís Teatre, Lestonnac-L’Ensenyança, 30 segons, Calfolavi teatre, Aula de teatre de l’Espai Jove Kesse i ExpresaT companyia jove.

Creació pròpia

La Mostra, que enguany destaca per l’alt component de creació pròpia, s’obre amb l’obra La ruleta d’un casino a càrrec de l’Aula de Teatre de la URV. Fundada l’any 1994, l’Aula de Teatre és un espai de formació, experimentació i creació escènica, pensat perquè els estudiants i la comunitat universitària puguin viure una experiència artística i col·lectiva enriquidora, més enllà de l’àmbit estrictament teatral. Amb la direcció de Joan Rioné i la coordinació general de Joan Pascual, presenten una obra que reflexiona, amb un llenguatge contemporani, sobre l’atzar, les addiccions i les contradiccions del nostre entorn social.

Classe de Marc Sarrats

A més de les funcions, la Mostra també ofereix espais de diàleg i reflexió com el fòrum posterior als espectacles. Complementant la programació amb activitats formatives, com la classe magistral d’humor amb Marc Sarrats que es realitzarà el diumenge 8 de juny. La Mostra de Teatre Jove és una iniciativa coorganitzada pel Servei Municipal de Joventut i la Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, conjuntament amb els grups de teatre participants. L’objectiu és promocionar el teatre jove com a eina de creació, d’expressió i de teixit social a la ciutat.

D’aquesta forma, aquest certamen es consolida a la ciutat com una de les cites culturals més participatives.

