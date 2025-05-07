Societat
Qüestionen l’actuació de la Guàrdia Urbana de Tarragona en la mort d’un gos a l’A-7
En Comú Podem pregunta per què no van cridar el servei municipal especialitzat en captura d’animals abandonats
La mort a trets per part d’un agent de la Guàrdia Urbana ha aixecat polseguera entre alguns partits polítics i entitats de la ciutat, que han reclamat explicacions detallades sobre la situació que es va viure el passat dilluns a l’A-7. La Secció de Dret Animal de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT) ha plantejat diverses qüestions «tant als ens públics com als cossos de seguretat i a la pròpia ciutadania».
A través d’un comunicat, demanen que, un cop es realitzin les recerques pertinents, «es resolguin els interrogants referents sobre si l’actuació amb arma va ser adequada i proporcionada». En aquest sentit, reiteren la «necessitat» d’establir protocols conjunts per a resoldre casos com aquest.
D’altra banda, remarquen que «aquest gos, que no és un senglar o una guineu salvatge, no va aparèixer en aquell lloc del no res». En aquest sentit, recorden que el Codi Penal recull com a delicte l’abandonament d’un animal de forma que posi en perill la seva vida.
Per aquest motiu, des de l’ICAT reclamen que «es facin les gestions oportunes per a esbrinar la titularitat del responsable inicial que va propiciar que el gos es trobés enmig de l’autovia atemorit». L’organisme espera que tot això «no quedi en res».
També ha alçat la veu el grup municipal d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Tarragona, que demana «aclariments» respecte a l’actuació de la policia local que va acabar amb l’abatiment de l’animal. «Ens agradaria conèixer amb quins criteris es va valorar que, davant dels cinc intents fallits de contenció, la utilització de l’arma reglamentària era l’opció més adequada», exposen.
La formació morada qüestiona aquesta decisió i pregunta «per què no es va cridar al servei municipal especialitzat en captura d’animals abandonats o sense identificar, que disposa de mètodes no letals específics per a aquests casos».
ECP ha registrat formalment aquesta petició a Alcaldia i requereixen «una resposta ràpida i transparent» per poder «clarificar» els protocols aplicats i assegurar que, en situacions similars, «es disposi sempre de tots els recursos disponibles abans de recórrer a mesures extremes».
Indignació a les xarxes
Aquest episodi també han encès les xarxes socials, on molts usuaris han mostrat la seva disconformitat amb l’actuació de la Guàrdia Urbana abatent un animal «desorientat» i «indefens». La polèmica ha arribat a altres punts de l’Estat, on algunes entitats també s’han pronunciat al respecte. Per exemple, l’associació Policías por la Defensa de los Animales, que pregunta, entre altres, si els agents tenien «coneixements sobre comportament i llenguatge caní i senyals de calma».