El patrimoni poètic tarragoní i català a l’abast de tothom
El Transvers, Festival de poesia de Tarragona, se celebrarà del 28 al 31 de maig i enguany incorpora nous escenaris
L’Amfiteatre de Tarragona serà l’escenari, el pròxim dimecres 28 de maig, de l’acte inaugural del Transvers, el Festival de Poesia de Tarragona que enguany arriba a la quarta edició. El certamen arrencarà amb un espectacle que destil·la l’essència del festival: un recital de veus poètiques emergents (Paula S. Piedad, Laia M. Llobera, Maria Mingorance i Misael Alerm) que actuaran amb Los Sara Fontán. Quatre dies més tard el Transvers es clourà amb una sessió protagonitzada per Josep Pedrals, que presentarà un espectacle inèdit, basat en un llibre que publicarà l’any que ve. L’escenari serà, en aquest cas, la Volta del Circ.
Precisament l’ús d’espais com l’Amfiteatre, la Volta del Circ o la Casa Canals és una de les novetats del Transvers 2025, que d’aquesta manera se suma a la celebració dels 25 anys de la declaració de Tarragona com a Patrimoni Mundial. El que es manté inalterat, això no obstant, és el desig dels organitzadors –l’APELLC, Associació de Professionals de la Llengua i Literatura Catalanes– de fer arribar la poesia a tots els segments de la població, més enllà de les persones que habitualment l’escriuen o la llegeixen. Així ho explicava Anna Gispert, presidenta de l’APELLC, aquest dimarts, durant la presentació del Festival al Teatret del Serrallo: «Volem posar la poesia a l’abast de tothom i que arribi a tots els racons, edats, àmbits i condicions».
Aquesta voluntat es reflecteix, de nou, en el programa del festival, que inclou una desena d’activitats amb propostes com el recital Versos i secrets de l’Escola de Lletres; la sessió Pedrolo + 18 amb Gypsy Nel·lo i Glòria Ribera, que faran una lectura de poemes eròtics de l’autor segarrenc; o els espectacles infantils El jardí de les paraules i Bella Lluna.
En aquesta edició el Transvers manté el seu caràcter inclusiu, i de nou convida l’escola La Muntanyeta, la Fundació Estela i l’escola SOLC a fer poesia en una sessió que es farà el dijous 29 a la Sala d’actes de l’ONCE. Allà, alumnes de La Muntanyeta recitaran un poema. Tot seguit, la Fundació Estela estrena la versió en pictogrames del vídeo La cançó de la Sisu, amb lletra dels professionals de la Fundació i música de Lluís Gavaldà i Joan-Pau Chaves. Finalment, alumnes de l’escola SOLC presentaran la versió dramatitzada del llibre A poc a poc, de Víctor Sunyol. «Ens omple d’orgull que els nostres alumnes siguin protagonistes», admetien dos representants de SOLC durant la presentació, tot assegurant que «serà una experiència bonica que, no només se la mereixen, sinó que hi tenen tot el dret».
Amb la mirada posada ja en la cinquena edició, els responsables del festival explicaven que el certamen s’ha anat consolidant amb autors, entitats i públic, tot refermant la vocació de fer xarxa, donant veu al talent local a la vegada que treballant en l’àmbit dels Països Catalans.
Tota la programació es pot consultar a la web de l’APELLC (www.apellc.cat), on també es pot fer la compra d’entrades o la reserva per als espectacles gratuïts.